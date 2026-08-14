Magna Electro Castings stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Magna Electro Castings lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 8.80 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.73 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.73 Prozent auf 508.2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 485.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch