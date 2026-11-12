Magna Electro Castings legte Quartalsergebnis vor

Magna Electro Castings gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 14.90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12.78 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 615.6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 523.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch