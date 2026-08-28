Magma Silver hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Magma Silver lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch