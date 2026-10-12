Magma Fincorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Magma Fincorp veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4.27 INR gegenüber 0.950 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71.57 Prozent auf 25.96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4.26 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 15.83 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch