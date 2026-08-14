Magle Chemoswed stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magle Chemoswed hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.82 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1.350 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 72.9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch