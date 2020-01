Magic Garden by THOMAS SABO - SS20 kollektionen inspirerar med hantverk av högsta nivå och Rita Ora som global märkesambassadör

LAUF AN DER PEGNITZ, Tyskland, 10 januari, 2020 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO presenterar SS20 kollektionen som består av en rad nya smycken och klockor. Smycken med kolibrier, sländor och kalejdoskopdesign, inspirerad av en magisk trädgård, är kollektionens höjdpunkter.

Den naturinspirerade smyckeskollektionen i sterlingsilver, skapar framtidens nya trender. Utmärkande är fina stenar i en blandning av pastell- och regnbågsfärger, pläterade smycken i gult guld och detaljer som skimrar i ljuset. I kollektionen finns också passande klockor, Charm-berlocker och en nytolkning av klassiker som fint kan kombineras.

Rita Ora som global märkesambassadör presenterar kampanjen och betonar: "Våren väcker längtan efter nytt! Ha mod att vara dig själv och gör din look till ett budskap. En style är perfekt när den passar exakt till dig!"

THOMAS SABO x Rita Ora-kollektionen finns från och med den 11 januari 2020 världen i THOMAS SABO-butiker, på www.thomassabo.com samt hos utvalda samarbetspartner. Varje smycke är tillverkat i exakt handarbete och utmärker sig genom hög materialkvalitet.

Bildmaterial för redaktionell användning finns att ladda ner här: https://nextcloud.thomassabo.com/s/jqcQr8MTBbeMckm

#RITAORAxTS, #MAGICbyTS

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande smyckesföretag och erbjuder sina mångsidiga produkter via selektiv och högkvalitativ multikanalförsäljning. Förutom huvudsegmentet bestående av noggrant handarbetade smycken i 925 sterlingsilver designar och säljer THOMAS SABO även klockor (sedan 2009) och solglasögon (sedan 2019). Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat med över 3 100 försäljningsställen i hela världen, varav runt 260 egna butiker samt webbshop under www.thomassabo.com THOMAS SABO sysselsätter runt 1 600 anställda över hela världen. På hemorten har företaget 500 medarbetare. Sedan september 2019 expanderar THOMAS SABO i Tyskland och Österrike med exklusiv hemförsäljning.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1064409/THOMAS_SABO_Rita_Ora_Spring_Summer_2020.jpg

