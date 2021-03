Magenta Partners führt eine 6-Millionen-Dollar-Investitionsrunde für die Heimfitness-Plattform Motosumo an

Das dänische Fit-Tech-Unternehmen Motosumo wurde als „einzigartiger Kandidat" identifiziert, der eine neue Ära der Fitness-Evolution zu Hause einleiten könnte

COPENHAGEN, Dänemark, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Der in London ansässige KMU-Wachstumsinvestor Magenta Partners gab heute bekannt, dass er eine grosse Serie-A-Finanzierungsrunde für Motosumo geleitet hat, eine schnell wachsende Plattform für Indoor-Cycling zu Hause, die interaktive Live-Kurse von jedem Fahrrad aus anbietet. Magenta führte die Finanzierungsrunde mit der Beteiligung von bestehenden Investoren an.

Tom Matthews, geschäftsführender Gesellschafter von Magenta, sagt, dass ihre umfangreiche Evaluierung Motosumo als ein einzigartiges Angebot in einem überfüllten Markt identifiziert hat. „Unser Expertenteam hat in den letzten 18 Monaten zahlreiche Software- und Hardware-Plattformen im Bereich Connected Fitness begutachtet. Wir glauben, dass Motosumo ein herausragendes Angebot ist, das in der Lage ist, die Entwicklung auf dem Heimfitnessmarkt anzuführen. Es ist die einzige Plattform ihrer Art, die hardwareunabhängig ist, was erhebliche Wachstumschancen über Ländergrenzen hinweg eröffnet", so Matthews, dessen Team bei Magenta über einen umfangreichen Hintergrund im Fitnessbereich verfügt, einschliesslich früherer Investitionen in LA Fitness, The Gym Group, Pure Gym und Viva Gym.

Motosumo, ein dänisches Fit-Tech-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, bietet ein weltweites Programm von Live-Indoor-Cycling-Kursen mit Weltklasse-Trainern. Die innovative Technologie von Motosumo bedeutet, dass Benutzer der Plattform von zu Hause aus beitreten können, mit jedem Fahrrad und einem Mobiltelefon oder Tablet. Selbst die einfachste Einrichtung kann angeschlossen werden, um eine vollständig interaktive Klasse zu geniessen.

Mit Abonnements ab nur 12,99 $ pro Monat bietet Motosumo eine erschwingliche Alternative zu den vielen teuren Marktteilnehmern, bei denen die Verbraucher Geräte kaufen und wochenlang auf die Lieferung warten müssen, um loslegen zu können.

„Unmittelbarer Zugang, ein interaktives Erlebnis und eine globale Reichweite sind wichtige Faktoren für das Wachstum, und Motosumo hat alle drei", sagt Motosumo-Mitbegründer und CEO Kresten Juel Jensen. „Unsere Plattform funktioniert mit jedem Fahrrad, so dass der Benutzer nicht in neue Geräte investieren muss und sofort auf ein Workout zugreifen kann. Motosumo-Kurse beinhalten interaktive Spiele mit Live-Fitness-Metriken, und unsere Trainer interagieren mit den Teilnehmern in Echtzeit. Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Magenta. Ihre Investition sowie ihre strategische Vision und Unterstützung werden dazu beitragen, unsere Erfahrung und unsere Expansion voranzutreiben."

„Schon vor der COVID-Pandemie wuchs die Nachfrage der Verbraucher nach Trainingsmöglichkeiten für zu Hause. Das letzte Jahr hat die Landschaft der Fitnessbranche drastisch verändert. Die vernetzte Fitness zu Hause hat sich zu einem grossen Nutzniesser entwickelt, und Motosumo war der Entwicklung bereits voraus und einzigartig positioniert, um die schnelle Akzeptanz unserer Heimtrainingslösung voranzutreiben", so Juel Jensen.

Diese Runde der Serie A-Finanzierung ermöglicht es Motosumo, die Zahl seiner Trainer auf vier Kontinenten (Europa, Nordamerika, Asien und Australien) zu verdoppeln, sein technisches Team zu erweitern und seine Marketingbemühungen erheblich zu steigern. Magenta investiert in der Regel zwischen £5 Millionen und £20 Millionen in jede Gelegenheit. Ihre Investition in Motosumo ist der erste Schritt in einer möglichen langfristigen, funktionierenden Partnerschaft.

Magenta Managing Partner Chase Emson macht die Motosumo-Kurse bereits zu einem Teil seines täglichen Workouts zu Hause: „Motosumo ist eine fantastische Erfahrung. Es ist das einzige echte Live- und interaktive Angebot für alle, die ein Indoor-Bike zu Hause haben. Nachdem ich einige der Kurse besucht habe, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Motosumo Spass macht und unterhaltsam ist - und ich bin am meisten von den Ergebnissen begeistert, die ich durch mein Training erreiche", so Emson.

Zu den Investoren in Motosumo aus früheren Runden gehören der dänische Risikokapitalfonds Promentum Equity Partners und PreSeed Ventures, einer der grössten dänischen Innovations-Inkubatoren.

Für weitere Informationen über Motosumo und wie Sie eine 7-tägige Testversion starten können, besuchen Sie www.motosumo.com oder laden Sie die Motosumo-App aus dem Apple App Store und Google Play herunter.

Informationen zu Motosumo

Motosumo ist eine interaktive Live-Plattform für Fahrradkurse zu Hause, die mit jedem stationären Fahrrad funktioniert. Das Unternehmen wurde von einem dänischen Team aus Ingenieuren und Astrophysikern gegründet, die die Leistungsfähigkeit von Smartphone-Bewegungssensoren nutzten, um Live-Fitness-Metriken, wie z. B. die Trittfrequenz, auf jedem Fahrrad zu generieren. Sie entwickelten eine App, um ein unterhaltsames, interaktives Workout und ein Gemeinschaftserlebnis für fast jeden zugänglich zu machen. Schon früh wurde Motosumo zu einem beliebten Standbein in Fitnessstudios und -räumen. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Workout-Optionen für zu Hause hat Motosumo die Plattform für den einzelnen Nutzer weiterentwickelt und sich mit einem Netzwerk von Weltklasse-Trainern zusammengetan, um ein globales Angebot an täglichen Live-Kursen zu schaffen. Für nur 12,99 $ pro Monat kann jeder das gleiche intensive, interaktive Fitnesserlebnis zu Hause geniessen. Um jedes Fahrrad in ein Weltklasse-Workout-Erlebnis zu verwandeln, besuchen Sie www.motosumo.com.

Informationen zu Magenta Partners

Magenta Partners LLP ist ein 2008 gegründeter britischer Private-Equity-Berater, der sich auf unternehmergeführte Wachstumsinvestitionen spezialisiert hat. Seit der Gründung hat Magenta in verbraucherorientierte Unternehmen wie Pure Gym, JoJo Maman Bebe, Maker&Son und die North American Guitar Company investiert. Ein entscheidendes Element des Anlagestils von Magenta ist die Fähigkeit, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Hinter den Magenta-Fonds stehen erfolgreiche Unternehmer, und das Führungsteam bringt selbst Erfahrung in der Leitung und im Wachstum erfolgreicher, durch Venture Capital finanzierter Unternehmen mit. www.magentapartners.com

Promentum Equity Partners

Promentum Equity Partners ist ein dänischer Private-Equity-Fonds, der im Jahr 2016 als Zusammenarbeit zwischen Promentum Capital und Alternative Equity Partners gegründet wurde. www.promentumequity.dk

PreSeed Ventures

Für mehr als zwei Jahrzehnte hat PreSeed Ventures dänische Erfolgsgeschichten wie Vivino, Trustpilot und Lunar gescoutet, betreut und finanziert. www.preseedventures.dk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473489/Motosumo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473490/Motosumo_experience.jpg