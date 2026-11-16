Magellanic Cloud informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Magellanic Cloud stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Magellanic Cloud noch ein Gewinn pro Aktie von 0.480 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Magellanic Cloud 2.13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch