Magellan Aerospace legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Magellan Aerospace hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.35 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.220 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Magellan Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300.6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 255.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch