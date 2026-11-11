Magazine Luiza stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Magazine Luiza hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.110 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 8.94 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 0.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch