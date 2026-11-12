Magazine Luiza: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Magazine Luiza hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.09 ARS. Im Vorjahresquartal waren 26.70 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’611.10 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2’200.88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch