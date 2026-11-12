Magazine Luiza: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Magazine Luiza hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.74 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch