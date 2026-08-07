Magadh Sugar Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Magadh Sugar Energy lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8.67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Magadh Sugar Energy 0.160 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Magadh Sugar Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch