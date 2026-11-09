Magadh Sugar Energy legte Quartalsergebnis vor

Magadh Sugar Energy lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -7.350 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 2.90 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 10.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Magadh Sugar Energy 3.24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch