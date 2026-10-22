MAG Interactive Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MAG Interactive Registered lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MAG Interactive Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63.6 Millionen SEK im Vergleich zu 76.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.040 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte MAG Interactive Registered -0.360 SEK je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.32 Prozent auf 263.90 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 275.82 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch