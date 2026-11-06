Mafatlal Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mafatlal Industries hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mafatlal Industries 2.99 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7.95 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.30 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch