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10.08.2026 06:37:00
Mafatlal Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mafatlal Industries präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.33 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24.00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.43 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.40 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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