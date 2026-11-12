Maezawa Kyuso Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maezawa Kyuso Industries präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.89 JPY gegenüber 31.80 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.87 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.02 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch