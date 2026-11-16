Maestro Locadora de Veiculos SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maestro Locadora de Veiculos SA liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maestro Locadora de Veiculos SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Maestro Locadora de Veiculos SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.17 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 BRL je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 17.5 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 40.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maestro Locadora de Veiculos SA 29.3 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch