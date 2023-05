MÄRKTE USA/Zurückhaltung wohl weiter Trumpf vor Fed-Entscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung zur Wochenmitte deutet der Aktienterminmarkt auf einen knapp behaupteten Börsenstart am Dienstag an der Wall Street hin. Damit würde sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages fortsetzen. Mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet. Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschliessend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

Der Dollar notiert hauchdünn im Plus: "Es gibt viele seriöse US-Banker, die gerne zu Protokoll geben, dass die Fed nicht in der Lage sein wird, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken - eine klare Kampfansage an die gängige Meinung eines schwächeren Dollar", lässt die ING verlautbaren. Zur Schwäche neigt dagegen der Euro: Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im April exakt wie erwartet im März gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die Kerninflation fiel jedoch überraschend einen Tick niedriger aus. Weil die EZB bei ihrer Zinspolitik besonders die Kernrate ins Kalkül zieht, nähren die Daten nun die Spekulation, dass sie sich am Donnerstag für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte entscheiden könnte, was leicht auf den Euro drückt.

Nach dem kräftigen Vortagesanstieg der Rentenrenditen kommen diese nun leicht zurück. Händler sprechen von einer blossen Gegenbewegung ohne fundamentale Gründe. Erst mit dem Zinsentscheid der Fed am Mittwoch, vor allem aber mit den zu erwartenden Hinweisen auf den künftigen Zinspfad dürfte im Handel wieder fundamental gehandelt werden, heisst es am Markt. Bei Erdöl und Gold tut sich derweil wenig.

Pfizer überzeugt - Uber begeistert

Der Pharmakonzern Pfizer hat das erste Quartal 2023 wesentlich besser abgeschlossen als erwartet. Zwar fiel der Nettogewinn im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber bereinigt verdiente der Konzern wesentlich besser als prognostiziert. Vorbörslich steigt der Kurs um 1,1 Prozent.

Der Chemiekonzern Dupont de Nemours hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Allerdings übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Anleger werden jedoch von einem gesenkten Ausblick verschreckt, der Kurs gibt 5,5 Prozent nach.

Nach einem angehobenen Gewinnausblick springen die Titel des Fahrdienstleisters Uber um 7,8 Prozent. Die Aktie von Blackberry zieht um 8 Prozent an. Der kanadische Softwareanbieter will die Geschäftsbereiche des Unternehmens überprüfen, um strategische Alternativen abzuwägen, einschliesslich der Trennung von Bereichen.

Community Health Systems brechen um 13,6 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte im ersten Quartal einen höheren Verlust. Chegg knicken gar um 44,2 Prozent ein, weil das Unternehmen für Bildungstechnologie für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang rechnet. Beeinträchtigt werde das Geschäft durch den Chatbot ChatGPT von OpenAi, heisst es.

Terex steigen um 4,6 Prozent, nachdem der Umsatz des Herstellers von Baumaschinen im ersten Quartal gestiegen und der Ausblick für 2023 angehoben worden ist. Die Papiere von NXP Semiconductors rücken um 4,3 Prozent vor. Der Chiphersteller hat die Schätzungen des Marktes für das erste Quartal und den Ausblick für das laufende Quartal übertroffen.

Lattice Semiconductor (+1,2%), ein Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen, hat im ersten Quartal mehr Umsatz verbucht und verdient als am Markt erwartet. Jedoch erhöhten sich die Lagerbestände.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,13 -0,8 4,14 -28,9

5 Jahre 3,60 -3,5 3,64 -39,7

7 Jahre 3,57 -3,3 3,61 -39,6

10 Jahre 3,54 -3,3 3,57 -34,3

30 Jahre 3,78 -3,0 3,81 -18,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Mo, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,0963 -0,1% 1,0985 1,0969 +2,4%

EUR/JPY 150,62 -0,2% 151,21 150,62 +7,3%

EUR/CHF 0,9839 +0,1% 0,9848 0,9830 -0,6%

EUR/GBP 0,8787 +0,0% 0,8792 0,8779 -0,7%

USD/JPY 137,38 -0,1% 137,61 137,29 +4,8%

GBP/USD 1,2476 -0,2% 1,2499 1,2495 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9482 -0,1% 6,9508 6,9570 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 28.055,63 +0,2% 27.970,50 28.133,37 +69,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,45 75,66 -0,3% -0,21 -5,9%

Brent/ICE 79,22 79,31 -0,1% -0,09 -6,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,80 38,83 -2,7% -1,03 -49,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,45 1.982,54 +0,2% +4,91 +9,0%

Silber (Spot) 24,72 25,03 -1,2% -0,30 +3,2%

Platin (Spot) 1.052,05 1.054,50 -0,2% -2,45 -1,5%

Kupfer-Future 3,89 3,93 -0,9% -0,04 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 08:25 ET (12:25 GMT)