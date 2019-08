MÄRKTE USA/Zittrige Erholung an der Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Absturz zum Wochenschluss in Reaktion auf wechselseitig neue Zollankündigungen im US-chinesischen Handelskonflikt stehen die Zeichen an der Wall Street am Montag auf leichte Erholung. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels in Biarritz. Demnach will Peking eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Trump beruft sich dabei auf chinesische Regierungsvertreter. "Wir sind bereit, die Probleme durch Verhandlungen und Kooperation auf eine ruhige Art und Weise zu lösen", sagte auch Chinas Vizepremierminister Liu He.

Positive Impulse für den Aktienmarkt gehen auch von guten Wirtschaftsdaten aus. Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter hat sich im Juli dank stark steigender Flugzeug-Bestellungen deutlich besser als erwartet entwickelt. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach Handelsbeginn 0,7 Prozent auf 25.797 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite erholen sich um 0,6 bzw. 0,8 Prozent.

Händler sehen in den moderaten Aufschlägen jedoch nur eine leichte Erholungsbewegung auf die Baisse vom Wochenschluss. Und die Indizes kommen auch schon wieder von ihren Tageshochs zurück. Denn von einer Lösung im Handelsstreit könne keine Rede sein. Die Abwertung des Renminbi spreche eine deutliche Sprache. Dieser bewegt sich auf einem Elfjahrestief und könnte US-Präsident Donald Trump damit weitere Munition für Massnahmen gegen China liefern. Aufhorchen lassen auch Meldungen in den chinesischen Medien, wonach die jüngsten Telefonate zwischen den Administrationen in Peking und Washington lediglich "technischer Natur" gewesen seien und nicht die Relevanz, die ihnen Trump zugebilligt habe, aufgewiesen hätten.

Investoren verlören das Vertrauen in die Art und Weise, wie beide Seiten den Handelskrieg angingen, und zweifelten, ob eine Lösung bald erreicht werden könne, sagt Analyst und Dozent Peter Atwater von der Universität William & Mary in Williamsburg. "Vertrauen erfordert die Wahrnehmung von Sicherheit und Kontrolle - Aktienanleger sehen keines von beiden."

Vermeintliche Sicherheit weiterhin gesucht

Wie sehr die Verunsicherung noch präsent ist, zeigt sich am Rentenmarkt, wo die Notierungen nach der Rally vom Freitag weiter steigen - wenn auch nur moderat. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um weitere 1,0 Basispunkt auf 1,53 Prozent.

Auch der Goldpreis legt nach seinem Höhenflug vom Wochenschluss weiter zu. Die Feinunze verteuert sich um weitere 0,3 Prozent auf 1.531 Dollar. Der Dollar kann nach seiner Talfahrt etwas Boden gut machen, bleibt aber angeschlagen. Der Euro fällt mit der Dollarstärke auf 1,1117 Dollar nach Wechselkursen um 1,1150 am Freitagabend.

Die Ölpreise erholen sich etwas deutlicher als Aktien. Händler sprechen von wieder etwas aufkeimender Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelsstreit. China hatte jüngst angekündigt, auch die Einfuhr von US-Erdöl mit Zöllen belegen zu wollen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich je Fass um 1,7 Prozent auf 55,09 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,1 Prozent auf 59,98 Dollar.

Apple-Aktie mit Erholung

Am Aktienmarkt bewegen sich auch Apple mit plus 2,8 Prozent auf Erholungskurs, die Titel waren im Verbund mit den Technologiewerten zum Wochenschluss auf Tauchstation gegangen. Qualcomm erholen sich mit plus 0,9 Prozent deutlich moderater. Das Halbleiterunternehmen hat erneut seinen Finanzchef verloren. Interim-CFO David Wise zieht sich in den Ruhestand zurück. Er führte das Finanzressort seit April, als der damalige CFO George Davis das Unternehmen nach sechs Jahren in dem Amt verlassen hatte. Neuer Interim-CFO ist Akash Palkhiwala, bislang Finanzchef von Qualcomm CDMA Technologies. Nach einem festen Finanzvorstand werde gesucht, so der Konzern. Analyst Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co spricht von einem "ungewöhnlichen" Zeitpunkt des CFO-Abgangs.

Amgen steigen um 1,3 Prozent. Der Biotechnologiekonzern kauft Celgene für 13,4 Milliarden US-Dollar die weltweiten Rechte an dem Medikament Otezla ab. Im Zuge der Celgene-Übernahme durch den US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb wurde, um grünes Licht für den Deal durch die Kartellbehörde zu erhalten, das Schuppenflechtemittel Otezla zum Verkauf gestellt. Celgene ziehen um 3,8 Prozent an, Bristol-Myers Squibb um 4,4 Prozent.

Pitney Bowes schnellen um 7,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Frankiermaschinen verkauft sein Geschäft mit Softwarelösungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.796,68 0,65 167,78 10,59

S&P-500 2.865,03 0,63 17,92 14,29

Nasdaq-Comp. 7.813,65 0,80 61,88 17,76

Nasdaq-100 7.529,59 0,87 64,60 18,95

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,52 -0,0 1,52 32,0

5 Jahre 1,40 -1,2 1,41 -52,2

7 Jahre 1,47 -1,3 1,48 -78,1

10 Jahre 1,52 -1,1 1,54 -92,0

30 Jahre 2,02 -1,1 2,03 -105,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Uhr Fr, 17:17 % YTD

EUR/USD 1,1121 -0,25% 1,1145 1,1124 -3,0%

EUR/JPY 117,90 +0,80% 117,37 117,53 -6,2%

EUR/CHF 1,0880 +0,34% 1,0872 1,0882 -3,3%

EUR/GBP 0,9091 +0,08% 0,9080 0,9074 +1,0%

USD/JPY 106,01 +1,08% 105,25 105,65 -3,3%

GBP/USD 1,2233 -0,33% 1,2270 1,2258 -4,2%

USD/CNY 7,1464 +0,71% 7,1446 7,0895 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.343,50 +3,60% 10.323,00 10.411,25 +178,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,85 54,17 +1,3% 0,68 +14,2%

Brent/ICE 59,99 59,34 +1,1% 0,65 +8,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.531,94 1.526,71 +0,3% +5,24 +19,4%

Silber (Spot) 17,63 17,42 +1,2% +0,21 +13,8%

Platin (Spot) 856,00 858,69 -0,3% -2,69 +7,5%

Kupfer-Future 2,53 2,53 +0,2% +0,00 -4,2%

===

