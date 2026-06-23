Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’911 0.5%  SPI 19’629 0.3%  Dow 51’667 -0.1%  DAX 24’894 -1.0%  Euro 0.9216 -0.3%  EStoxx50 6’231 -1.3%  Gold 4’110 -2.0%  Bitcoin 50’488 -2.4%  Dollar 0.8100 0.1%  Öl 77.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. unterschiedlich: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Hyperscaler in Rot: Das steckt hinter den Kursverlusten bei den Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
AMC-Aktie bricht zweistellig ein: Neue Aktienemission verärgert Anleger
Wolfspeed-Aktie fällt: Ist die Spekulationsrally endgültig vorbei?
Suche...
eToro entdecken

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 22:15:41

MÄRKTE USA/Zinssorgen und Zweifel an KI-Ausgaben belasten Börsen

SpaceX
128.59 CHF -5.57%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Kräftige Verluste bei den Technologie-Werten haben am Dienstag die Wall Street deutlich ins Minus gedrückt. Der Auslöser für die Verluste waren Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Dazu kam die Frage, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur im aktuellen Tempo fortsetzen werden. Technologie- und Halbleiteraktien gehörten zu den grössten Gewinnern der Rally seit dem vergangenen Jahr, was sie besonders anfällig mache, wenn die Stimmung umschlage, so ein Marktbeobachter. Entscheidend werde daher sein, ob die jüngste Schwächephase lediglich eine Konsolidierung im KI-Bereich darstelle oder den Beginn einer umfassenderen Neubewertung des Sektors.

Der Dow-Jones-Index beendete den Handel 0,1 Prozent niedriger bei 51.667 Punkten. Unterstützung erhielt der Index von der IBM-Aktie, die nach einem positiven Analystenkommentar um 5 Prozent zulegte. JP Morgan hatte IBM auf "Overweight" hochgestuft. Für den S&P-500 ging es um 1,4 Prozent nach unten. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes büssten bis zu 3,3 Prozent ein. An der Nyse wurden 1.446 (Montag: 1.142) Kursgewinner gesehen und 1.325 (1.638) Verlierer. Unverändert schlossen 53 (71) Titel.

Teilnehmer verwiesen auch auf die sehr schwachen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem für die Halbleiterwerte abwärts gegangen war. So war der technologielastige Kospi in Seoul um 10 Prozent eingeknickt. Daher standen an der Wall Street vor allem die Chipwerte unter Abgabedruck. Unter anderem büssten die Aktien von Nvidia 4,2 Prozent ein. Die Titel von Intel und Micron Technologies, zwei der grössten Gewinner des KI-Booms, fielen um 6,2 bzw 13,2 Prozent.

Zur Verunsicherung trugen auch die jüngsten massiven Abgaben bei SpaceX bei. Nach einem Kurseinbruch von gut 16 Prozent am Vortag erholte sich die die Aktie nun um 0,9 Prozent. Die geplante Anleiheemission von SpaceX verstärke die allgemeinen Sorgen der Anleger über das Ausmass der Kapitalbeschaffungsmassnahmen von KI-Hyperscalern, kommentierte Marktstratege Joachim Klement von Panmure Liberum.

Zudem dürften Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Börsendebüt die Abwärtsbewegung noch verstärkt haben, heisst es. Die Aktien hatten am Montag bei 154,60 Dollar geschlossen und damit nur knapp über ihrem Eröffnungskurs beim Börsengang am 12. Juni von 150 Dollar. Alleine zu Wochenbeginn wurden so bei SpaceX rund 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung eingebüsst. Für die Aktien von Rocket Lab ging es um 5,2 Prozent nach unten.

Kaum Einfluss hatten die etwas besser als erwartet ausgefallenen US-Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich, jeweils für Juni. "Bessere Nachrichten aus dem Nahen Osten haben das Vertrauen der US-Unternehmen im Juni etwas gestärkt", so Ökonom Chris Williamson von S&P.

Die Ölpreise zeigten sich schwächer. Der Preis für ein Barrel Brent fiel um 1 Prozent auf gut 77 Dollar. Die USA haben die Sanktionen gegen iranisches Rohöl und petrochemische Produkte für 60 Tage ausgesetzt, was ein Zeichen für die Fortschritte bei den Gesprächen ist. Das US-Finanzministerium kündigte am Montag eine Aussetzung der Sanktionen bis zum 21. August an, die es Teheran zum ersten Mal seit Jahrzehnten erlaubt, Öl gegen Dollar zu verkaufen.

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne mit der Erwartung von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiter aus - der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Der US-Dollar könnte in der zweiten Jahreshälfte jedoch nachgeben, da die Erwartungen von US-Zinserhöhungen zu aggressiv erschienen, warnte TD Securities. Die Fed dürfte die Zinsen für einen längeren Zeitraum unverändert lassen, da sich die Geldpolitik in einem neutralen Bereich befinde, der die Wirtschaft weder stimuliere noch bremse. Selbst wenn die US-Notenbank die Zinsen bis zum Jahresende anhebe, müsste der Zinspfad aggressiver sein als die Markterwartungen, um den Dollar nach oben zu treiben, argumentierten die Strategen.

Der festere Dollar belastete den Goldpreis. Die Feinunze reduzierte sich um 1,9 Prozent auf 4.113 Dollar. Auch würden die zunehmenden Erwartungen von Zinserhöhungen durch die Fed die Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran überschatten, hiess es.

Die Renditen am US-Anleihemarkt büssten einen Teil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder ein. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 4,50 Prozent.

Neben IBM waren auch andere Aktien aus dem Segment Quantencomputer gesucht. Sie profitieren von zwei "Executive Orders" (Präsidialverordnungen) aus dem Weissen Haus zur Förderung der Quantentechnologie. Unter anderem stiegen Infleqtion um 12,2 Prozent und D-Wave Quantum um 2,2 Prozent.

Die Aktien der Kreuzfahrtreederei Carnival sackten um 4,9 Prozent ab. Der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal hatte die Erwartungen verfehlt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:31 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
11:49 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
08:19 Doppelte Partizipation mit eingebauter Obergrenze – wie Capped-Outperformance-Zertifikate funktionieren
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
22.06.26 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’462.56 19.50 S6WBNU
Short 14’746.34 13.92 S6CB3U
Short 15’287.38 8.99 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’910.70 23.06.2026 17:31:21
Long 13’325.09 19.64 SVBOKU
Long 13’032.21 13.92 SXBT2U
Long 12’452.09 8.82 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 128.59 -5.57% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend um Nulllinie
Bayer setzt auf Künstliche Intelligenz: Neue Partnerschaft in der Medikamentenforschung - Aktie höher
ASML-Aktie trotz Kurszielanhebung unter Druck - auch Aktien von Infineon und Intel korrigieren
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades
Hyperscaler in Rot: Das steckt hinter den Kursverlusten bei den Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft
KI-Sorgen belasten: Dow geht stabil aus dem Handel -- SMI letztlich etwas höher -- DAX schliesst mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Minus - Nikkei sackt ab

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.