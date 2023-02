MÄRKTE USA/Zinsängste schicken Aktienkurse erneut abwärts

NEW YORK (Dow Jones)--Zinsängste drücken die US-Börsen am Freitag weiter nach unten. Dazu steht in den USA ein langes Feiertagswochenende an, für viele Anleger ein weiterer Grund, sich zurückzuhalten. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street wegen des Präsidentengedenktags "Washington's Birthday". Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent. Der S&P-500 fällt um 0,5 Prozent, ebenso der Nasdaq-Composite.

Am Donnerstag hatten die Kurse kräftig nachgegeben, nachdem überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und falkenhafte Äusserungen von US-Notenbankern Erwartungen befeuert hatten, dass die Federal Reserve die Zinsen stärker als bislang angenommen erhöhen wird. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts um 50 statt 25 Basispunkten im März mit 21 Prozent eingepreist, vor einer Woche waren es nur 9 Prozent. Auch die Volkswirte von Goldman Sachs haben ihre Zinsprognosen erhöht. Sie rechnen nun mit einer Anhebung um je 25 Basispunkte im März, Mai und Juni.

Ian Williams, Stratege beim britischen Broker Peel Hunt, sieht die Sache gelassener. Die Erzeugerpreise seien durch ungünstige Wettereinflüsse verzerrt gewesen, und die falkenhafte Kommentare seien von zwei Fed-Vertretern gekommen, die derzeit nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank seien, merkt er an.

Am Freitag werden mit dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von Richmond, Tom Barkin, und Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zwei weitere Vertreter der US-Notenbank auftreten. An Konjunkturdaten wurden die Import- und Exportpreise für Januar veröffentlicht. Die Importpreise sanken etwas stärker als erwartet. Etwas später folgt der Index der Frühindikatoren, ebenfalls aus dem Januar.

Applied Materials gesucht - Moderna unter Druck

Auf Unternehmensseite hat Applied Materials (+0,9%) solide Geschäftszahlen vorgelegt, das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2023 jedoch als "herausfordernd" bezeichnet. Doordash (+2) hat auf bereinigter Basis mehr verdient als erwartet und nach eigenen Angaben das beste Quartal der Unternehmensgeschichte verzeichnet.

Moderna fallen um 4,6 Prozent. Ein Grippeimpfstoffkandidat des Unternehmens hat in einer klinischen Studie nicht durchgängig überzeugt. Tesla (+0,5%) stehen neben einer Rückrufaktion Klagen von ehemaligen Mitarbeitern ins Haus. Diese wurden entlassen, weil sie eine gewerkschaftliche Vertretung in dem Unternehmen gründen wollten.

Dollar und Marktzinsen steigen weiter

Mit den Zinserhöhungserwartungen steigen die Anleiherenditen weiter. Auch der Dollar setzt seinen Anstieg fort; der Dollarindex legt um 0,6 Prozent zu.

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen steil abwärts. Die Erwartung weiter steigender Zinsen befeuert auch Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Darunter würde auch die Nachfrage nach Öl leiden, heisst es aus dem Handel.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.622,45 -0,2% -74,40 +1,4%

S&P-500 4.071,94 -0,5% -18,47 +6,1%

Nasdaq-Comp. 11.796,57 -0,5% -59,26 +12,7%

Nasdaq-100 12.377,69 -0,5% -64,79 +13,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 +1,6 4,66 25,7

5 Jahre 4,09 +1,5 4,07 9,0

7 Jahre 4,01 +2,4 3,99 4,2

10 Jahre 3,89 +2,9 3,86 0,9

30 Jahre 3,94 +2,5 3,92 -2,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:45 Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0648 -0,2% 1,0634 1,0672 -0,5%

EUR/JPY 143,23 +0,2% 143,26 143,23 +2,1%

EUR/CHF 0,9903 +0,2% 0,9884 0,9877 +0,1%

EUR/GBP 0,8884 -0,2% 0,8909 0,8892 +0,4%

USD/JPY 134,51 +0,4% 134,65 134,19 +2,6%

GBP/USD 1,1989 -0,0% 1,1958 1,2003 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,8819 +0,2% 6,8848 6,8679 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 24.056,63 +0,2% 23.689,52 24.758,87 +44,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,77 78,49 -3,5% -2,72 -5,8%

Brent/ICE 82,36 85,14 -3,3% -2,78 -3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,50 52,01 -4,8% -2,51 -30,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.827,61 1.837,80 -0,6% -10,19 +0,2%

Silber (Spot) 21,32 21,63 -1,4% -0,30 -11,0%

Platin (Spot) 916,53 922,35 -0,6% -5,83 -14,2%

Kupfer-Future 4,08 4,14 -1,4% -0,06 +7,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2023 09:40 ET (14:40 GMT)