Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’233 0.1%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9155 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’088 1.3%  Bitcoin 51’205 -3.1%  Dollar 0.7700 0.3%  Öl 69.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Suche...
eToro entdecken

Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 18:14:40

MÄRKTE USA/Wenig verändert nach starkem US-Arbeitsmarktbericht

Paramount Skydance
8.42 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der unerwartet gut ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht sorgt zur Wochenmitte an der Wall Street für eine wenig veränderte Tendenz. Der Dow-Jones-Index gibt seine anfänglichen Gewinnen am Mittag (Ortszeit) wieder ab und zeigt sich kaum verändert bei 50.185 Punkten. Der S&P-500 tritt ebenfalls auf der Stelle, der Nasdaq-Composite verliert 0,4 Prozent. Für den Januar wurde ein Beschäftigungsaufbau ausserhalb der Landwirtschaft von 130.000 Stellen vermeldet, während die Volkswirte im Konsens mit 55.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank zudem auf 4,3 von 4,4 Prozent im Vormonat. Hier war ein unveränderter Stand erwartet worden. Die Stundenlöhne stiegen auf Monatssicht moderat stärker als angenommen.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die unerwartet gute Beschäftigungslage spricht eher gegen baldige Zinssenkungen. Am Dienstag hatten enttäuschende Daten zum Einzelhandelsumsatz noch Zinssenkungshoffnungen genährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Juni zu keinen Zinssenkungen kommt, stieg laut dem CME FedWatch Tool nach der Veröffentlichung der Daten von 24,8 auf 40,2 Prozent. Nun wird auf die Verbraucherpreisdaten am Freitag gewartet. Eine hartnäckig hohe Inflation wäre ein weiteres Argument gegen eine geldpolitische Lockerung.

Der Dollar erholt sich nach den Daten. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an, im Zehnjahresbereich geht es um 1,0 Basispunkte auf 4,15 Prozent nach oben. Neben den Arbeitsmarktdaten könnte die Auktion zehnjähriger Treasurys im Volumen von 42 Milliarden Dollar Bewegung in den Markt bringen.

Gold gibt einen Teil seiner Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze verbessert sich um 1,0 Prozent auf 5.074 Dollar. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität.

Die Ölpreise legen zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 2,0 Prozent. Gute Konjunkturdaten sprechen für eine hohe Nachfrage nach Öl. Im Blick stehen ansonsten nach wie vor die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. Februar wider Erwarten ausgeweitet.

Unternehmensseitig macht erneut der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner an Netflix Schlagzeilen. Der aktivistische Investor Ancora Holding hat eine Beteiligung von rund 200 Millionen US-Dollar an Warner Bros. Discovery aufgebaut und erklärt, sich gegen die Vereinbarung von Warner zum Verkauf seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO an Netflix aussprechen zu wollen. Nach Ansicht von Ancora hat es Warner versäumt, sich ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinanderzusetzen. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, einschliesslich der TV-Sender. Warner notieren 1,3 Prozent höher und Paramount gewinnen 0,6 Prozent. Dagegen verlieren Netflix 3,2 Prozent.

Die Aktien von Halliburton und SLB steigen um 2,7 und 3,6 Prozent. Sie profitieren vom Anstieg des Ölpreises, aber auch davon, dass die US-Regierung nun auch Ausrüstern der Ölindustrie erlaubt, in Venezuela tätig zu werden.

Der Kurs von Moderna fällt um 6,7 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde es abgelehnt hat, den Antrag zur Genehmigung des Verkaufs eines neuen Grippeimpfstoffs des Pharmakonzerns zu prüfen.

T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger neue Mobilfunkkunden gewonnen als von Analysten erwartet, da sich der Wettbewerb zum Jahresende hin weiter verschärfte. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,88 Dollar je Aktie deutlich unterhalb der erwarteten 2,05 Dollar. Für die Aktie geht es nach anfänglichen Verlusten nun um 1,7 Prozent nach oben.

Mattel brechen um 23,1 Prozent ein. Der Spielzeughersteller hat ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft verzeichnet und eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Jahr ausgegeben. Die Aktien der Fahrdienst-Plattform Lyft fallen nach durchwachsenen Zahlen für das vierte Quartal um 15,7 Prozent. Die Zahl der aktiven Fahrgäste und der Fahrten verfehlte die Erwartungen der Wall Street. Der Gewinn stieg, profitierte aber von der Auflösung einer hohen Wertberichtigung. Die Uber-Titel büssen 2,4 Prozent ein.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 50.185,44 -0,0% -2,70 +4,4%

S&P-500 6.943,40 +0,0% 1,59 +1,4%

NASDAQ Comp 23.012,63 -0,4% -89,85 -0,6%

NASDAQ 100 25.108,61 -0,1% -19,03 -0,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1882 -0,1% 1,1891 1,1913 +1,2%

EUR/JPY 181,77 -1,0% 183,61 183,76 -0,3%

EUR/CHF 0,9150 +0,2% 0,9133 0,9117 -1,9%

EUR/GBP 0,8704 -0,1% 0,8717 0,8714 -0,0%

USD/JPY 152,98 -0,9% 154,40 154,26 -1,5%

GBP/USD 1,3650 +0,1% 1,3641 1,3670 +1,3%

USD/CNY 6,9412 -0,0% 6,9417 6,9370 -1,2%

USD/CNH 6,9119 -0,0% 6,9127 6,9102 -0,9%

AUS/USD 0,7128 +0,8% 0,7070 0,7085 +6,0%

Bitcoin/USD 66.060,20 -3,8% 68.671,60 69.112,50 -22,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,05 63,79 +2,0% 1,26 +11,5%

Brent/ICE 70,08 68,80 +1,9% 1,28 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.073,67 5.022,26 +1,0% 51,42 +16,2%

Silber 83,75 81,23 +3,1% 2,53 +13,9%

Platin 1.796,05 1.755,81 +2,3% 40,24 +0,1%

Kupfer 5,94 5,91 +0,4% 0,02 +4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 12:14 ET (17:14 GMT)

Analysen zu Paramount Skydance

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’547.08 11.02.2026 17:31:39
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach Zahlen von T-Mobile US
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:21 GNW-News: EC-Council führt Enterprise AI Credential Suite ein, um die kritische KI-Qualifikationslücke in Deutschland zu schließen
18:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'
18:17 AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiert
18:11 Trump und Netanjahu treffen sich im Weißen Haus
18:10 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' mit Rekord
18:04 Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' auf Rekordhoch
18:04 Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich
18:01 Regierung offen für Emirates-Lizenz am BER
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-Jobdaten belasten Zinssenkungsfantasie
17:52 Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck