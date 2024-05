MÄRKTE USA/Wenig verändert -Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. Kurzzeitig hatten klar über den Erwartungen ausgefallene Erzeugerpreise für den April den Markt stärker ins Minus gedrückt.

Diese sind im April um 0,5 Prozent gestiegen, erwartet wurde dagegen lediglich ein Plus von 0,3 Prozent. Allerdings wurde der Wert für den März auf minus 0,1 von plus 0,2 Prozent nach unten revidiert. "In den USA ist der Weg zu Preisstabilität offensichtlich deutlich holpriger als in der Eurozone ", so ein Händler.

Den grösseren Einfluss dürften allerdings die US-Verbraucherpreise haben. Diese könnten am Mittwoch einen Hinweis auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Diese hatte zuletzt mehrfach betont, dass sie erst weitere Fortschritte bei der Inflation sehen wolle, bevor es zu einer ersten Zinssenkung kommt.

Daneben steht die langsam auslaufende Berichtssaison im Fokus. So hat Home Depot im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Das Management sprach von einem "verzögerten Start" in den Frühling. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die US-Baumarktkette. Der Aktienkurs fällt vorbörslich um 0,4 Prozent. Der Gewinn der Alibaba Group (-4,5%) ist im jüngsten Quartal gesunken, obwohl der Umsatz aufgrund höherer Verkäufe in den Schlüsselbereichen E-Commerce, Cloud und Logistik gestiegen ist.

Unternehmensmeldungen sind ansonsten dünn gesät. Für die Walmart-Aktie geht es um 0,1 Prozent nach unten. Der US-Handelskonzern streicht offenbar Stellen und zentralisiert die Verwaltung, heisst es von mit den Vorgängen vertrauten Personen.

Dollar und Ölpreise bewegen sich kaum

Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittwoch zeigt sich der Dollar erneut kaum verändert. Eine schwächer als erwartet ausfallende US-Inflationsrate könnte den Dollar belasten und den Euro stützen, und auch die Renditen von US-Staatsanleihen könnten sinken, so Bas Kooijman, CEO und Vermögensverwalter von DHF Capital S.A.

Die Ölpreise fallen nach den kräftigen Vortagesgewinnen leicht. Der Fokus sei auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise und eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Nachmittag gerichtet, heisst es. Eine unerwartet hohe Inflationsrate würde die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank weiter dämpfen, den Dollar stärken und in der Folge den Rohstoff-Sektor belasten, heisst es. Die Opec hat derweil ihre Schätzungen für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr unverändert gelassen, während sie gleichzeitig einen Rückgang der Rohölproduktion meldete.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,84 -2,7 4,87 42,0

5 Jahre 4,49 -0,9 4,50 49,1

7 Jahre 4,49 -0,9 4,49 51,6

10 Jahre 4,48 -0,9 4,49 60,0

30 Jahre 4,63 -0,8 4,63 65,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:31 Mo, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0798 +0,1% 1,0784 1,0798 -2,2%

EUR/JPY 168,92 +0,2% 168,75 168,43 +8,6%

EUR/CHF 0,9802 +0,0% 0,9794 0,9791 +5,6%

EUR/GBP 0,8599 +0,1% 0,8590 0,8599 -0,9%

USD/JPY 156,43 +0,1% 156,50 155,99 +11,0%

GBP/USD 1,2557 -0,0% 1,2554 1,2555 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2405 +0,0% 7,2431 7,2395 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 61.881,66 -1,6% 61.727,10 62.767,98 +42,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,82 79,12 -0,4% -0,30 +8,7%

Brent/ICE 83,10 83,36 -0,3% -0,26 +8,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,95 29,71 +0,8% +0,25 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.344,37 2.336,77 +0,3% +7,60 +13,7%

Silber (Spot) 28,34 28,23 +0,4% +0,12 +19,2%

Platin (Spot) 1.010,66 1.000,98 +1,0% +9,68 +1,9%

Kupfer-Future 4,90 4,80 +1,9% +0,09 +25,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

