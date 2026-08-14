Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’376 -0.7%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’733 -0.2%  DAX 26’435 0.5%  Euro 0.9399 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’387 0.8%  Bitcoin 50’882 -1.4%  Dollar 0.8117 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Innventure Aktie 138851131 / US45784M1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 15:55:42

MÄRKTE USA/Wenig Bewegung nach enttäuschenden Einzelhandelsdaten

Innventure
1.64 USD -54.58%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Dow & Co zeigen sich im ganz frühen Handel am Freitag nah an ihren Schlusskursen vom Vortag. Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben, der breite S&P-500 tritt knapp unter seinem Allzeithoch auf der Stelle. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen um bis zu 0,2 Prozent zu.

Impulse vom Umfeld sind rar. Die Ölpreise bewegen sich nur minimal, die Nachrichtenlage im Nahen Osten ist weiter ruhig, nachdem die Gespräche über die Strasse von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen auf dem am Vortag ermässigten Niveau seitwärts. Die Zehnjahresrendite steigt minimal auf 4,65 Prozent. Am Devisenmarkt zieht der Euro zum Dollar auf 1,1571 etwas deutlicher an. Laut Marktteilnehmern schwächelt der Dollar, weil zuletzt die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank gesunken sind als Reaktion auf moderat ausgefallene Inflationsdaten. In die gleiche Kerbe schlagen die schwächer als gedacht ausgefallenen Einzelhandelsdaten des Tages. Der Markt preist mittlerweile eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr nicht mehr vollständig ein.

Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli entgegen der Erwartung eines leichten Anstiegs. Um 16.00 Uhr steht noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan auf dem Programm. Besonders im Hinblick auf Konsumwerte wie Einzelhandelsaktien könnten die Daten für Bewegung sorgen. Papiere wie Walmart, Home Depot oder Lowe's zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich.

Unternehmensergebnisse sorgen für grössere Kursveränderungen. Für Applied Materials geht es um knapp 4 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungenn nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach bereits überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research. Deren Kurse verlieren 1,2 bzw. 0,9 Prozent.

Innventure brechen um fast 50 Prozent ein. Das Unternehmen zog die Prognose für seine Tochtergesellschaft Accelsius zurück und meldete für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen. Accelsius wurde 2022 gegründet, um Flüssigkeitskühlung für Computerchips in Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Das Unternehmen will nun den Fokus auf den Aufbau von Branchenbeziehungen und die Erreichung von Meilensteinen für das Accelsius-Geschäft verlagern.

Reddit machen einen Satz um 13,4,Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird. Platz machen muss das Papier von Avalonbay Communities wegen der bevorstehenden Übernahme von Avalonbay durch Equity Residential.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.764,84 -0,1 -75,15 53.839,99

S&P-500 7.802,45 +0,0 +3,46 7.798,99

NASDAQ Comp 26.834,44 +0,1 +31,42 26.803,03

NASDAQ 100 30.130,72 +0,2 +46,22 30.084,50

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,13 -0,01 4,16 4,10

5 Jahre 4,31 -0,00 4,34 4,28

10 Jahre 4,65 +0,01 4,66 4,63

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22

EUR/USD 1,1580 +0,5 0,0053 1,1527 1,1525

EUR/JPY 183,95 +0,0 0,0800 183,87 183,7500

EUR/CHF 0,9391 +0,1 0,0008 0,9383 0,9377

EUR/GBP 0,8542 -0,1 -0,0005 0,8547 0,8546

USD/JPY 158,82 -0,4 -0,6600 159,48 159,4300

GBP/USD 1,3553 +0,5 0,0068 1,3485 1,3482

USD/CNY 6,7412 -0,0 -0,0016 6,7428 6,7428

USD/CNH 6,7415 -0,0 -0,0026 6,7441 6,7452

AUS/USD 0,709 +0,5 0,0036 0,7054 0,7052

Bitcoin/USD 62.594,90 -1,2 -773,16 63.368,06 63.484,05

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,82 -0,5 -0,43 81,25

Brent/ICE 86,99 -0,1 -0,08 87,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.394,69 +1,0 44,53 4.350,16

Silber 65,39 +1,4 0,93 64,46

Platin 1.741,55 +1,4 24,02 1.717,53

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 09:56 ET (13:56 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Analysen zu Innventure Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:22 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’376.41 14.08.2026 17:18:22
Long 13’801.77 19.56 SGBRFU
Long 13’494.39 13.79 SJB42U
Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.