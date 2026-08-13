Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot

EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 15:52:40

MÄRKTE USA/Weiter aufwärts nach günstig ausgefallenen Erzeugerpreisen

EnerSys Cos.
158.32 CHF 4.21%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den US-Börsen geht es im Frühhandel am Donnerstag weiter nach oben, wenn auch nur moderat. Für Unterstützung sorgen Preisdaten, die erneut Anzeichen einer sich abkühlenden US-Inflation zeigen. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch sind nun die Erzeugerpreise für Juli günstig ausgefallen. In der Kernrate stiegen sie zum Vormonat um 0,2 Prozent, einen Tick weniger als von Ökonomen geschätzt.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,2 Prozent zu auf 53.870 Punkte. Der breite S&P-500 zieht um 0,4 Prozent an, die Nasdaq-Indizes steigen um ein halbes Prozent.

Rückenwind, auch für die Hoffnung auf eine ausbleibende Zinserhöhung, kommt auch von den Ölpreisen. Sie geben um rund 2,5 Prozent nach, ungeachtet der weiter unklaren Situation in der Strasse von Hormus. US-Präsident Trump erklärte die Strasse von Hormus zwar für offen und dass die USA die Kontrolle darüber hätten; dessen ungeachtet passieren aber weiter nur wenige Schiffe die wichtige Wasserstrasse. Dazu will der Iran weiter Gebühren für Passagen erheben.

Preisdrückend könnte aktuell ein schwächerer Nachfrageausblick wirken, sowohl seitens der Internationalen Energieagentur wie auch der Opec. Gleichwohl bleibt die Entwicklung um die Strasse von Hormus der massgebliche Faktor für die Ölpreise.

Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen bereits nach den Inflationsdaten am Mittwoch, aktuell geht es für die Zehnjahresrendite um weitere 5 Basispunkte nach unten auf 4,64 Prozent. Beim Dollar tut sich wenig, der Euro wird mit 1,1531 Dollar gehandelt.

Unter den Einzelwerten geht es für Cisco Systems um 9,1 Prozent nach unten. Der Netzwerkausrüster wies für das vierte Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz aus als erwartet und bestätigte die Prognose. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent zugelegt. Hier könnten Anleger die guten Zahlen für Gewinnmitnahmen nutzen.

Cerebras Systems knicken um 13,1 Prozent ein. Der Entwickler von KI-Prozessoren und Supercomputersystemen verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust, hob aber dennoch die Jahresprognose an. Allerdings rechnet Cerebras weiter mit einer negativen Kernmarge.

Stubhub Holdings konnte den sprunghaften Umsatzanstieg durch die Fussball-Weltmeisterschaft im zweiten Quartal nicht in einen Gewinn umwandeln. Die Aktie des Ticketvermarktes verliert über 14 Prozent. Für Enersys geht es dagegen um 14,6 Prozent nach oben, angetrieben von stark ausgefallen Quartalszahlen des Anbieters von Energiespeicherlösungen.

Birkenstock hat vielversprechende Umsatztrends gemeldet, die nach Einschätzung der Analysten von Bernstein als Zeichen einer gesunden Markendynamik zu werten sind. Der Sandalenhersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 Prozent und übertraf damit die Erwartung. Die Aktie legt um 17,6 Prozent zu.

Home Depot liegen 0,3 Prozent höher trotz der Nachricht, dass der Unternehmenschef des Baumarktkonzerns eine temporäre krankheitsbedingte Auszeit nimmt.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.918,92 +0,3 +148,65 53.770,27

S&P-500 7.782,87 +0,4 +34,37 7.748,50

NASDAQ Comp 26.733,02 +0,5 +144,53 26.588,49

NASDAQ 100 29.922,95 +0,6 +180,35 29.742,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,14 -0,06 4,20 4,14

5 Jahre 4,31 -0,06 4,37 4,31

10 Jahre 4,64 -0,05 4,69 4,64

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1534 +0,1 0,0010 1,1524 1,1541

EUR/JPY 183,75 +0,0 0,0200 183,73 183,7500

EUR/CHF 0,9368 -0,1 -0,0006 0,9374 0,9364

EUR/GBP 0,8541 +0,0 0,0002 0,8539 0,8542

USD/JPY 159,28 -0,1 -0,1300 159,41 159,2000

GBP/USD 1,3499 +0,1 0,0007 1,3492 1,3507

USD/CNY 6,742 -0,0 -0,0013 6,7433 6,7420

USD/CNH 6,744 -0,0 -0,0021 6,7461 6,7446

AUS/USD 0,7059 -0,0 -0,0001 0,706 0,7074

Bitcoin/USD 63.787,86 +0,4 249,90 63.537,96 63.448,69

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,30 -2,4 -1,97 83,27

Brent/ICE 86,85 -2,4 -2,13 88,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.381,17 -0,6 -25,89 4.407,06

Silber 65,02 -0,4 -0,28 65,30

Platin 1.721,15 -2,0 -35,60 1.756,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cerebras Systems Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EnerSys Cos.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Birkenstock am 13.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.