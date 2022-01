MÄRKTE USA/Wall Street weiter auf Talfahrt - Netflix brechen ein

Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Die Talfahrt der vergangenen Tage hat sich am Freitag an der Wall Street fortgesetzt. Damit endete eine tiefrote Börsenwoche geprägt von Zinsängsten und geopolitischen Spannungen. Wie schon an den Vortagen hatten leichte Erholungsansätze keinen Bestand, wieder schlossen die Indizes auf Tagestief. Der Dow-Jones-Index verlor weitere 1,3 Prozent auf 34.265 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssten 1,9 bzw. 2,7 Prozent ein. An der Nyse gab es 733 (Donnerstag: 853) Kursgewinner und 2.705 (2.503) -verlierer. Unverändert schlossen 105 (168) Titel.

Der technologielastige Nasdaq-Composite rutschte tiefer in den Korrekturmodus. Dass es hier so wenig Gegenwehr gab, werteten Händler als Alarmsignal. Denn vom Rentenmarkt kam eigentlich Unterstützung, die Renditen sanken abermals recht deutlich. Technologiewerte gelten als besonders zinssensibel. Im Handel verwies man auch auf die Baisse bei Netflix.

Nervosität vor Fed-Sitzung steigt

Je näher die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche rücke, desto mehr steige die Nervosität, hiess es im Handel. Gedrückt wurde die Stimmung unverändert von der Verunsicherung über Tempo und Ausmass der anstehenden Zinserhöhungen. Hinweise erhofften sich Investoren von der anstehenden Fed-Sitzung. Doch wurde im Handel auch auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Konflikt um die Ukraine hingewiesen, die Anleger aus risikoreichen Anlagen wie Aktien getrieben hätten. "Das geopolitische Risiko spielt eine Rolle, die Neubewertung der Geldpolitik spielt eine Rolle und die Inflation im Sinne des Kostendrucks. Nimmt man all diese Faktoren zusammen, so ergibt sich eine ziemliche Veränderung", erläuterte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco. Ihr klares Fazit: "Die Risikoprämie für Aktien muss steigen".

Die Citigroup verwies indes auf die im Januar deutlich gesunkenen Aufwärtsrevisionen der Ergebniserwartungen bei den Unternehmen. "Der Höhepunkt der Revisionsdynamik könnte ein Katalysator für die Marktschwäche sein", urteilten die Analysten.

Netflix stürzen ab - Peloton erholt von Kursrutsch

Im Technologiesektor knickten Netflix um 21,8 Prozent ein - belastet von einer enttäuschenden Prognose zum Neukundenwachstum. Die Viertquartalszahlen fielen zum Teil besser als erwartet aus, interessierten aber nicht. Im Schlepptau sanken Walt Disney im Dow um 6,9 Prozent.

Die Peloton-Aktie erholte sich vom Kurseinbruch des Vortages. Die Aktie war um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Geräten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. Der Titel kletterte nun um 11,6 Prozent. Das Unternehmen hatte angekündigt, "signifikante Korrekturmassnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren." Der Umsatz für das zweite Geschäftsquartal lag im Rahmen der Erwartungen.

Schlumberger (-1,9%) hatte die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen und geht davon aus, dass die Nachfrage der Branche vor einem mehrjährigen Wachstumszyklus stehe. Analysten lobten den Geschäftsausweis, doch sprangen Anleger in dem schwachen Börsenumfeld nicht darauf an. Die Titel der Eisenbahngesellschaft CSX gaben trotz positiver Geschäftszahlen und eines optimistischen Ausblicks 3,2 Prozent ab. Händler bemängelten steigende Kosten.

Dollar gibt leicht nach - Ölpreise fallen deutlicher

Der Dollar gab einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index büsste 0,1 Prozent ein. Der Greenback hat laut RBC Capital im Januar überwiegend trotz eigentlich günstiger Renditeunterschiede unter Druck gestanden. Die Rally bei den Rohstoffpreisen und die Schwäche der US-Aktien seien zuletzt ein stärkerer Faktor als die Marktzinsen gewesen, so RBC-Experte George Davis. Allerdings reduzierten sich die Renditen am Rentenmarkt abermals recht deutlich und machten den Dollar so unattraktiver. Mit der gestiegenen Risikoscheu kamen indes Bitcoin und Co unter die Räder.

Die Ölpreise setzten ihre Abwärtstendenz des Vortages fort. Auch hier hätten Anleger auf Risikominimierung gesetzt, hiess es. Auf Wochensicht stand aber ein dickes Plus, es war der fünfte Wochenanstieg in Folge. Wetten darauf, dass die Omikron-Variante mildere Verläufe zeige, und geopolitische Spannungen im Nahen Osten und rund um die Ukraine-Krise mit dem Ölförderer Russland im Zentrum hatten die Erdölpreise in der Woche befeuert.

Die gesunkenen Marktzinsen drückten indes den Goldpreis, der aber wie Öl einen kräftigen Wochenaufschlag verbuchte. Das Edelmetall sei als Inflationsschutz wieder gefragter gewesen in der vergangenen Woche, hiess es. Daran änderten auch steigende Zinserwartungen nichts.

Am Rentenmarkt wurde erneut gekauft, was Händler mit der allgemeinen Flucht in vermeintliche Sicherheit erklärten. Die Verunsicherung am Aktienmarkt, aber auch die Ukraine-Krise hätten Anleger zur Risikoaversion verleitet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.265,50 -1,3% -449,89 -5,7%

S&P-500 4.397,73 -1,9% -85,00 -7,7%

Nasdaq-Comp. 13.768,92 -2,7% -385,10 -12,0%

Nasdaq-100 14.438,40 -2,7% -408,06 -11,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,00 -2,3 1,03 27,4

5 Jahre 1,55 -3,5 1,59 29,4

7 Jahre 1,71 -4,1 1,75 27,2

10 Jahre 1,76 -4,9 1,81 24,9

30 Jahre 2,06 -5,5 2,12 16,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1344 +0,3% 1,1339 1,1348 -0,2%

EUR/JPY 128,94 -0,1% 129,24 129,41 -1,5%

EUR/CHF 1,0345 -0,3% 1,0366 1,0381 -0,3%

EUR/GBP 0,8368 +0,6% 0,8355 0,8310 -0,4%

USD/JPY 113,68 -0,4% 113,97 114,04 -1,2%

GBP/USD 1,3555 -0,3% 1,3569 1,3657 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3402 -0,1% 6,3453 6,3430 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 38.398,34 -6,7% 39.183,39 43.454,78 -16,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,88 85,55 -0,8% -0,67 +13,4%

Brent/ICE 87,64 88,38 -0,8% -0,74 +12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.831,07 1.839,60 -0,5% -8,54 +0,1%

Silber (Spot) 24,26 24,51 -1,0% -0,25 +4,1%

Platin (Spot) 1.036,95 1.043,28 -0,6% -6,33 +6,9%

Kupfer-Future 4,51 4,58 -1,6% -0,07 +1,0%

