MÄRKTE USA/Wall Street von Zinshoffnungen gestützt

DOW JONES--Die Trump-Rally an den US-Börsen setzt sich am Donnerstag mit neuen Rekordständen fort, wenn auch langsamer. Nach den fulminanten Kursgewinnen des Vortages in Reaktion auf den Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl geht es gegen Mittag US-Ostküstenzeit mit dem Dow-Jones-Index nur noch um 0,1 Prozent aufwärts auf 43.754 Punkte. S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um weitere 0,7 bzw. 1,3 Prozent zu. Gestützt wird der Markt von Zinshoffnungen. Denn im späteren Tagesverlauf gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Investoren erhoffen sich vor allem Einblicke in das weitere Vorgehen der Fed - gerade im Hinblick auf die veränderten politischen Rahmenbedingungen unter einer Trump-Administration.

Starke Konjunkturdaten, nicht zuletzt der noch immer recht robuste Arbeitsmarkt, und die Inflationsentwicklung, haben zuletzt die Erwartungen befeuert, dass die Notenbank die Zinsen weniger aggressiv senken werde. Händler haben ihre Wetten auf weitere Zinssenkungen bereits reduziert. "Wir bezweifeln, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell bereit ist, die weniger taubenhafte Neupreisung des Marktes für den Lockerungszyklus der Fed zu unterstützen, indem er auf die inflationäre republikanische Politik verweist. Es wäre eine bullische Dollar-Überraschung, wenn er es täte", urteilt ING-Analyst Chris Turner. Die aktuellen Konjunkturdaten helfen hier kaum weiter: Denn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Vorwoche geringfügig stärker gestiegen als angenommen. Zudem erhöhte sich die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft im dritten Quartal weniger deutlich als prognostiziert.

Der Dollar kommt nach seiner Vortagesrally leicht zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,6 Prozent. Auch die ebenfalls kräftig gestiegenen Anleiherenditen fallen. Marktteilnehmer verweisen auf die als sicher geltende Fed- Zinssenkung im späteren Tagesverlauf.

Der schwächere Dollar stützt den Ölpreis. Beobachter halten es für möglich, dass Trump im Umgang mit dem Iran einen härteren Kurs verfolgt und in der Folge vielleicht weniger iranisches Öl auf den Markt käme.

Der Goldpreis macht etwas Boden gut, nachdem er am Mittwoch vom sehr festen Dollar und den stark gestiegenen Marktzinsen belastet worden ist. Das Edelmetall dürfte auch angesichts der politischen Unwägbarkeiten als "sicherer Hafen" gesucht bleiben.

Qualcomm beeindruckt mit Zahlen und Ausblick

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Qualcomm beeindruckende Viertquartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Dank der hohen Nachfrage nach Chips für Smartphones hat das Unternehmen seinen Gewinn nahezu verdoppelt. Das wird mit einem Kursplus von 0,4 Prozent nur mässig belohnt. Auch der Chipdesigner Arm hat besser abgeschnitten als erwartet, der Kurs steigt um 5,3 Prozent.

Lyft-Aktien springen um 24,5 Prozent nach oben. Der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent hat Umsatz und Fahrgastzahlen kräftig gesteigert. Ein überzeugender Ausblick hievt die Aktie von Ralph Lauren um 5,3 Prozent nach oben.

Impfstoffhersteller Moderna (+0,3%) hat die Erwartungen des Markts im dritten Quartal übertroffen und die Jahresziele bestätigt. Die Gebäckkette Krispy Kreme hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt. Für die Aktie geht es um 3,9 Prozent abwärts.

Die Aktien von Under Armour haussieren um 31,5 Prozent, nachdem der Plan, Gründer Kevin Plank zurückzuholen, offenbar Früchte trägt. Der Quartalsgewinn wuchs schnell und das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose. AppLovin machen einen Satz von 45,6 Prozent nach oben nach einem optimistischen Ausblick. Auch Zillow überrascht positiv, der Kurs zieht um 23,9 Prozent an. Nach schwachen Geschäftszahlen stürzen Wolfspeed um 28 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.754,36 +0,1% 24,43 +16,1%

S&P-500 5.968,07 +0,7% 39,03 +25,1%

Nasdaq-Comp. 19.239,37 +1,3% 255,91 +28,2%

Nasdaq-100 21.055,78 +1,3% 274,44 +25,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -5,2 4,27 -20,2

5 Jahre 4,20 -7,8 4,28 19,9

7 Jahre 4,28 -7,8 4,36 31,0

10 Jahre 4,36 -7,1 4,43 48,1

30 Jahre 4,57 -4,2 4,61 59,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0795 +0,6% 1,0770 1,0736 -2,3%

EUR/JPY 165,27 -0,3% 165,57 165,65 +6,2%

EUR/CHF 0,9416 +0,2% 0,9409 0,9402 +1,5%

EUR/GBP 0,8317 -0,1% 0,8319 0,8334 -4,1%

USD/JPY 153,11 -0,9% 153,72 154,32 +8,7%

GBP/USD 1,2979 +0,8% 1,2946 1,2881 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1531 -0,7% 7,1711 7,1948 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 76.282,95 +0,8% 74.887,50 74.574,85 +75,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,06 71,69 +0,5% +0,37 +1,9%

Brent/ICE 75,36 74,92 +0,6% +0,44 +0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,52 40,72 +2,0% +0,81 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.697,96 2.659,73 +1,4% +38,24 +30,8%

Silber (Spot) 31,74 31,23 +1,6% +0,51 +33,5%

Platin (Spot) 994,48 986,00 +0,9% +8,48 +0,3%

Kupfer-Future 4,43 4,25 +4,2% +0,18 +12,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

November 07, 2024 12:32 ET (17:32 GMT)