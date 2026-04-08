Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 2.5%  SPI 18’319 2.6%  Dow 47’910 2.9%  DAX 24’081 5.1%  Euro 0.9230 -0.2%  EStoxx50 5’913 5.0%  Gold 4’727 0.5%  Bitcoin 56’486 -0.7%  Dollar 0.7911 -0.8%  Öl 95.9 -7.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526Sika41879292Holcim1221405Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
Aktie im Fokus: Sammelklage gegen NVIDIA - Angeblich verheimlichte Krypto-Umsätze
Apple-Zulieferer-Aktien profitieren: Erwartetes iPhone Fold lässt Kurse steigen
Novo Nordisk setzt Eli Lilly unter Druck: Wegovy HD mit Preisvorteil gegenüber Zepbound - Aktien im Fokus
Suche...

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 22:12:40

MÄRKTE USA/Wall Street von Waffenstillstandsabkommen im Iran getrieben

Sandisk
780.63 USD 9.80%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Verständigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg hat an der Wall Street am Mittwoch eine Erleichterungsrally ausgelöst. Befeuert wurde diese durch den Einbruch der Ölpreise. Denn US-Präsident Donald Trump hatte zugestimmt, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen, aber unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Seestrasse von Hormus. Über die wird rund ein Fünftel des weltweiten Öls und Gases transportiert. "Es gibt genügend Anzeichen dafür, dass der Wille zu einer Einigung vorhanden ist, und dieser Optimismus trägt dazu bei, die Börsenkorrektur zu beenden. (...)", erläuterte Marktstratege Robert Edwards von Edwards Asset Management.

Der Dow-Jones-Index gewann 2,9 Prozent auf 47.910 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite rückten um 2,5 bzw. 2,8 Prozent vor. Den 2.329 (Dienstag: 1.289) Kursgewinnern an der Nyse standen 450 (1.457) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 30 (68) Titel.

Die Erdölpreise verbuchten den höchsten Absturz seit der Covid-Krise, gleichwohl lagen sie noch immer rund ein Drittel über Vorkriegsniveau. Ein Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 11,5 Prozent auf 96,76 Dollar. Einige Marktteilnehmer hielten den Preissturz für übertrieben. Denn Stunden, nachdem der Waffenstillstand zwischen Washington und Teheran in Kraft getreten war, setzte der Iran den Beschuss arabischer Anrainerstaaten im Persischen Golf fort. Zudem gab es widersprüchliche Angaben zur Öffnung der Strasse von Hormus zwischen den Kriegsparteien und auch zur Einbindung des Libanonkonflikts. In der Folge kamen die Ölpreise von den Tagestiefs zurück. Der vereinbarte zweiwöchige Waffenstillstand habe die Panikprämie aus dem Ölpreis entfernt, nicht aber die volle Risikoprämie, urteilte Analyst Janiv Shah von Rystad Energy. Die gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA spielten bei der Preisfindung aufgrund der Dominanz der Geopolitik keine Rolle.

Die Anleiherenditen fielen deutlich, denn die mit dem Ölpreisanstieg verbundenen Inflationssorgen gingen wieder etwas zurück und damit auch die Befürchtungen steigender Leitzinsen zur Eindämmung der Inflation. Die Fed dürfte die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken, obwohl eine hartnäckige Inflation die Aussichten trüben könnte, mutmasste Analyst Robert Tipp von PGIM. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung passte da nicht ganz ins Bild. Denn ein anhaltender Iran-Konflikt könnte zu Zinserhöhungen führen, verdeutlichte das Protokoll. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 6 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

Der Dollar stand unter Abgabedruck, der Dollar-Index fiel um 0,8 Prozent. Mit der Entspannung im Nahen Osten reduziere sich die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Dollar, hiess es. Der Goldpreis stieg mit den Entwicklungen um den Iran-Krieg auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen - kam aber im späten Geschäft wieder deutlich zurück. Für die Feinunze ging es 0,5 Prozent nach oben. Die Sorgen vor einer durch steigende Energiepreise angeheizten Inflation nähmen ab, damit schwänden auch Zinserhöhungsspekulationen, hiess es zu Dollar und Gold. Zudem stützte der schwache Greenback das Edelmetall.

Unter den Einzelwerten zählten Aktien von Fluggesellschaften zu den Hauptgewinnern. Die Papiere von United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines gewannen bis zu 7,8 Prozent. Auch Kreuzfahrtaktien profitierten von der Aussicht auf ein mögliches Kriegsende im Nahen Osten. Norwegian Cruise Line und Carnival kletterten um bis zu 11,2 Prozent. Dagegen standen Ölwerte mit den stark gefallenen Ölpreisen unter Abgabedruck. Occidental Petroleum, Exxon und Chevron sanken um bis zu 5,1 Prozent.

Die Aktien von Chip-Herstellern waren ebenfalls gesucht. Mit der getroffenen Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran reduziere sich die Gefahr von Unterbrechungen der Chip-Lieferkette, hiess es. Zudem profitierten die kapitalintensiven Unternehmen von der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Für Nvidia ging es um 2,3 Prozent aufwärts, Micron Technology und Sandisk gewannen 7,7 bzw. 9,8 Prozent. Meta Platforms hatte ein neues grosses Sprachmodell vorgestellt, um zu OpenAI, Anthropic und Google DeepMind aufzuschliessen - der Kurs legte um 6,5 Prozent zu.

Lyondell Basell Industries stürzten um 7,6 Prozent ab. Aktien von Basischemieunternehmen befanden sich zuletzt wegen des Irankrieges auf einem Höhenflug, doch nun wurden Gewinne eingestrichen. Dow Inc und CF Industries fielen um 5,1 bzw. 5,7 Prozent. RPM International legten um 12,5 Prozent zu, nachdem die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals die Prognosen übertroffen hatten. Levi Strauss zogen um 10,7 Prozent an. Der Jeans-Hersteller verzeichnete im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fast vier Jahren.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.909,92 +2,9 +1325,46 46.584,46

S&P-500 6.782,81 +2,5 +165,96 6.616,85

NASDAQ Comp 22.635,00 +2,8 +617,15 22.017,85

NASDAQ 100 24.903,17 +2,9 +700,79 24.202,37

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,78 -0,05 3,80 3,71

5 Jahre 3,91 -0,06 3,93 3,85

10 Jahre 4,28 -0,06 4,30 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1664 +0,6 0,0070 1,1594 1,1569

EUR/JPY 184,98 -0,0 -0,0400 185,02 185,0900

EUR/CHF 0,9229 -0,2 -0,0019 0,9248 0,9261

EUR/GBP 0,8701 -0,2 -0,0017 0,8718 0,8735

USD/JPY 158,56 -0,7 -1,0500 159,61 159,9700

GBP/USD 1,34 +0,8 0,0110 1,329 1,3241

USD/CNY 6,8287 -0,4 -0,0280 6,8567 6,8567

USD/CNH 6,8326 -0,3 -0,0220 6,8546 6,8654

AUS/USD 0,7046 +1,0 0,0071 0,6975 0,6929

Bitcoin/USD 71.373,22 +3,0 2.071,97 69.301,25 67.758,58

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,28 -14,8 -16,67 112,95

Brent/ICE 96,76 -11,5 -12,51 109,27

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.727,90 +0,5 25,40 4.702,50

Silber 74,47 +2,1 1,54 72,93

Platin 2.041,69 +4,3 84,14 1.957,55

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 16:13 ET (20:13 GMT)

Nachrichten zu Sandisk Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sandisk Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

11:43 Hohe Erwartungen für S&P 500®-Gewinne
09:21 Waffenstillstand im Iran-Konflikt
09:04 Marktüberblick: Ölpreise sacken ab
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse springen nach oben
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’717.50 19.09 SN2BBU
Short 13’988.21 13.61 SNQBTU
Short 14’469.24 8.98 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’113.43 08.04.2026 17:31:39
Long 12’660.72 19.68 SQ6BJU
Long 12’391.27 13.90 SATBJU
Long 11’867.23 8.94 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einigung auf eine Waffenruhe treibt Aktien von Rheinmetall, RENK HENSOLDT & TKMS an
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street fest -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
UBS-Aktie in Grün: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Aktien von Roche, Novartis & Co letztlich im Minus.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.