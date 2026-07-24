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24.07.2026 18:36:40

MÄRKTE USA/Wall Street steigt mit fallenden Ölpreisen

NextEra Energy
73.24 CHF -0.66%
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DOW JONES--Nach den herben Vortagesverlusten erholt sich die Wall Street am Freitag etwas. Für leichte Entspannung sorgt der etwas fallende Ölpreis, die europäische Erdölsorte Brent kostet wieder deutlich unter 100 US-Dollar. Diese Marke war am Vortag übersprungen worden. Mit sinkenden Ölpreisen kommen auch die Anleiherenditen zurück. Die aktuellen Inflationssorgen sind eng mit der Ölpreisentwicklung verknüpft. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent auf 52.106 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,7 bzw. 0,2 Prozent.

Händler sprechen trotz der Erholung eher von einer Stabilisierung der US-Börsen auf wackeligen Beinen. Denn Anleger wappnen sich für eine mögliche Eskalation des Iran-Krieges, nachdem US-Präsident Donald Trump Pläne massiver Angriffe angekündigt hat, die "grösser als je zuvor" ausfallen könnten. Die Stimmung an der Börse sei besser als die geopolitische Lage, heisst es. "Die beiden grossen Themen an den Finanzmärkten in diesem Jahr, nämlich Iran und KI, haben sich in eine negative Richtung entwickelt (...)", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Wenig Impulse - gerade im Hinblick auf die Inflationserwartungen des Marktes - liefern die Einkaufsmanagerindizes Juli. Denn der Index zum Dienstleistungssektor ist besser als gedacht ausgefallen, der zum verarbeitenden Gewerbe aber einen Tick schwächer. Da beide Indizes aber klar im Expansion anzeigenden Bereich liegen, stünden die Daten Zinserhöhungen zumindest nicht im Wege.

Nach den Enttäuschungen von Alphabet und Tesla am Vortag setzt Intel ein positives Ausrufezeichen im Technologiesektor. Der Halbleiterkonzern liefert einen ermutigenden Ausblick auf das KI-Geschäft und meldete Geschäftszahlen zum zweiten Quartal weit oberhalb der Markterwartungen. Auch die Erlösprognose auf das laufende Quartal übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings rechnet Intel nun auch mit höheren Investitionen für 2026 als bisher veranschlagt. Der Intel-Kurs verliert 5 Prozent.

Oracle drehen 1,4 Prozent ins Minus. Das Cloud-Computing- und Software-Unternehmen hat einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums für 7 Milliarden Dollar erhalten, die Schlagzeile stützte zunächst. American Express fallen um 5 Prozent, obwohl das Kreditkartenunternehmen im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet. Allerdings verfehlten die Einnahmen die Markterwartungen.

Verizon Communications hat gesunkene Quartalsgewinne und -Umsätze vermeldet, die Erlöse verfehlten zudem die Marktschätzungen. Honoriert wird von Anlegern allerdings die Entwicklung mit neuen Vertragskunden, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat. Der Kurs des Mobilfunkanbieters rückt um 3,1 Prozent vor. NextEra Energy hat im zweiten Quartal dank gestiegener Umsätze und gesunkener Kosten einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnet, der Erlöse verfehlten jedoch die Marktprognosen - der Kurs gibt 0,3 Prozent nach.

Nach der jüngsten Ölpreisrally infolge der Eskalation im Iran-Krieg kommen die Preise leicht zurück. Brentöl ist mit 96,30 Dollar 4,4 Prozent günstiger zu haben als am Vortag. Trotz neuer Angriffe auf Tanker im Roten Meer und in der Strasse von Hormus scheinen die erneuten Kämpfe die Bemühungen der Parteien widerzuspiegeln, ihre Verhandlungspositionen vor einer weiteren Verhandlungsrunde zu stärken, wie Analyst Norbert Rücker von Julius Bär erläutert. "Keine der beteiligten Konfliktparteien hat ein Interesse daran, dass die Situation ausser Kontrolle gerät", so Rücker.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen nach ihrem jüngsten Höhenflug. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ermässigt sich um 4 Ticks auf 4,66 Prozent, nachdem sie am Vortag den höchsten Stand seit 18 Monaten erreicht hatte. Nachgebende Ölpreise mildern Inflations- und damit Zinserhöhungssorgen. Geopolitische Risiken dürften in nächster Zeit nicht schwinden, was die Energiemärkte angespannt und die Inflationsrisiken hoch halte, warnt Analystin Daniela Hathorn von Capital.com allerdings. Der Dollar-Index verharrt nach seinem jüngsten Zweimonatshoch auf dem erhöhten Niveau. Gold verteuert sich um 0,7 Prozent dank reduzierter Inflationssorgen wegen sinkender Ölpreise.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.105,99 +0,8 +394,34 51.711,65

S&P-500 7.457,94 +0,7 +49,64 7.408,30

NASDAQ Comp 25.199,10 +0,2 +61,41 25.137,69

NASDAQ 100 28.432,30 -0,1 -22,51 28.454,81

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,31 -0,05 4,37 4,31

5 Jahre 4,41 -0,05 4,47 4,40

10 Jahre 4,66 -0,04 4,71 4,65

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20

EUR/USD 1,1383 +0,1 0,0007 1,1376 1,1371

EUR/JPY 186,37 -0,0 -0,0200 186,39 186,3500

EUR/CHF 0,9294 +0,0 0,0003 0,9291 0,9289

EUR/GBP 0,853 -0,2 -0,0013 0,8543 0,8540

USD/JPY 163,72 -0,1 -0,1300 163,85 163,8600

GBP/USD 1,3341 +0,2 0,0028 1,3313 1,3311

USD/CNY 6,7719 +0,0 0,0018 6,7701 6,7701

USD/CNH 6,7706 -0,1 -0,0070 6,7776 6,7758

AUS/USD 0,6993 +0,4 0,0026 0,6967 0,6973

Bitcoin/USD 64.110,36 -1,5 -1.000,01 65.110,37 64.821,09

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,49 -4,0 -3,70 92,19

Brent/ICE 96,3 -4,4 -4,39 100,69

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.076,02 +0,7 28,87 4.047,15

Silber 58,83 +2,0 1,16 57,68

Platin 1.599,11 -0,1 -1,14 1.600,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

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July 24, 2026 12:36 ET (16:36 GMT)

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