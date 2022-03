MÄRKTE USA/Wall Street schliesst nach Achterbahnfahrt leichter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Nachrichtenlage um den Ukrainekrieg hat die Wall Street am Dienstag auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Anfängliche Stabilisierungsansätze verpufften rasch angesichts rasant steigender Ölpreise und andauernder russischer Angriffe auf ukrainische Städte. Um die Mittagszeit drehten die Kurse ins Plus und legten kräftig zu, als der ukrainische Präsident Selenskyj verlauten liess, er beharre nicht mehr auf einer Nato-Mitgliedschaft seines Landes. Die Gewinne bröckelten aber bald, zumal sich Inflations- und Konjunktursorgen aufgrund weiter steigender Ölpreise hartnäckig hielten. Dass US-Präsident Biden offiziell ein Importverbot für russisches Öl und Gas verkündete, bremste den Anstieg kaum.

Der Dow-Jones-Index, der am Vortag erstmals seit zwei Jahren in den Korrekturmodus gerutscht war, notierte zum Handelsschluss 0,6 Prozent leichter. S&P-500 und Nasdaq-Composite fielen um 0,7 und 0,3 Prozent, die Nasdaq befindet sich im Bärenmarkt. An der Nyse wurden 1.856 (Montag: 710) Kursgewinner gezählt, denen 1.461 (2.698) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 128 (119) Titel.

Die Erdölpreis stiegen weiter. Die europäische Referenzsorte Brent kostete im Tageshoch gut 133 Dollar je Barrel. Die Preise verringerten ihre Gewinne allerdings in Reaktion auf die jüngsten Nachrichten aus Kiew. Das US-Importverbot war nach Aussage von Marktteilnehmern nach entsprechenden Spekulationen der vergangenen Tage schon eingepreist. Ausserdem sind die USA nicht auf Energielieferungen aus Russland angewiesen. Mit den explodierenden Erdölpreisen kochten aber Stagflationsängste an den US-Börsen hoch. "Nicht jede Rezession wurde durch eine Ölpreisrally ausgelöst, aber jeder Ölpreisschock löste eine Rezession aus", warnte Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds.

Anleger flüchten in Gold

Angesichts der düsteren Konjunkturaussichten war Gold als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Der Preis für die Feinunze marschierte in Richtung seines Allzeithochs und notierte zum Settlement erstmals seit August 2020 oberhalb von 2.000 Dollar. Anleihen waren dagegen nicht gefragt, weil die steigenden Preise für Energie und Agrarrohstoffe Inflationsängste befeuerten. Sinkende Notierungen trieben die Renditen nach oben.

Der US-Dollar fiel mit der Nachricht von einem möglichen Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft zeitweise deutlicher zurück, im späten Handel verlor der Dollarindex noch 0,2 Prozent. Ein weiterer Anstieg in den kommenden Tagen sei aber plausibel, hiess es im Handel mit Blick auf das 21-Monatshoch des Vortages.

Chevron stiegen mit der Ölpreisrally um 5,2 Prozent auf Rekordhoch. Der Titel verbuchte die längste Gewinnphase seit dreieinhalb Jahren. Die Wettbewerberpapiere von Exxon Mobil kletterten um 0,7 Prozent. Ein positiver Analystenkommentar verhalf Caterpillar zu einem Plus von 6,8 Prozent. Jefferies hatte die Aktie des Baumaschinenherstellers auf "Kaufen" hochgestuft und als "starke Absicherung" gegen die Rohstoffinflation bezeichnet.

Der Secondhand-Einzelhändler ThredUp hatte durchwachsene Quartalszahlen präsentiert. Zwar übertraf das Unternehmen in seinem ersten Quartal die Umsatzerwartung, verzeichnete aber einen höheren Verlust als erwartet. Zudem enttäuschte ThredUp mit dem Ausblick. Die Aktie erholte sich nach einem anfänglichen Kurseinbruch und verringerte ihr Minus auf 0,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.632,64 -0,6% -184,74 -10,2%

S&P-500 4.170,70 -0,7% -30,39 -12,5%

Nasdaq-Comp. 12.795,55 -0,3% -35,41 -18,2%

Nasdaq-100 13.267,61 -0,4% -51,78 -18,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,60 +5,7 1,54 87,1

5 Jahre 1,79 +8,2 1,71 52,8

7 Jahre 1,84 +8,8 1,75 40,3

10 Jahre 1,85 +8,3 1,77 34,3

30 Jahre 2,24 +4,1 2,19 33,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:00 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0908 +0,5% 1,0859 1,0856 -4,1%

EUR/JPY 126,15 +0,8% 125,38 125,37 -3,6%

EUR/CHF 1,0136 +0,9% 1,0062 1,0063 -2,3%

EUR/GBP 0,8327 +0,6% 0,8295 0,8283 -0,9%

USD/JPY 115,65 +0,3% 115,47 115,46 +0,5%

GBP/USD 1,3101 -0,0% 1,3088 1,3106 -3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3260 +0,0% 6,3216 6,3287 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 38.568,04 +1,0% 38.601,57 39.339,63 -16,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 124,87 119,40 +4,6% 5,47 +67,7%

Brent/ICE 128,38 123,21 +4,2% 5,17 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.051,77 1.998,12 +2,7% +53,65 +12,2%

Silber (Spot) 26,43 25,64 +3,1% +0,79 +13,4%

Platin (Spot) 1.156,45 1.126,69 +2,6% +29,76 +19,2%

Kupfer-Future 4,73 4,72 +0,3% +0,01 +6,1%

