MÄRKTE USA/Wall Street reagiert mit Rally auf Preisdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Donnerstag eine beeindruckende Kehrtwende im Verlauf hingelegt. Zunächst hatten Inflationsdaten für eine Schrecksekunde und neue Jahrestiefs gesorgt. Denn die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für September ebnen der Fed den Weg für weitere Zinserhöhungen um 75 Basispunkte im November. Zwar kam die Teuerungsrate auf Jahressicht leicht zurück, allerdings fiel sie höher als ohnehin befürchtet aus. Auch die vielbeachtete Kernrate lag über der Prognose und markierte ein neues 40-Jahreshoch. Doch kaum war der erste Schrecken verdaut, setzten die US-Börsen zu einer Rally an.

Der Dow-Jones-Index schoss um 2,8 Prozent auf 30.039 Punkte empor - nach einem Tagestief bei 28.661 Zählern. S&P-500 und Nasdaq-Composite drehten um 2,6 bzw. 2,2 Prozent ins Plus. An der Nyse wurden 2.301 (1.248) Kursgewinner gezählt, ihnen standen 970 (1.937) Verlierer gegenüber, während 107 (131) Titel unverändert schlossen. "Die Tatsache, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und wir vielleicht nicht mehr so sehr mit der Fed zu kämpfen haben, animiert Anleger auf diesem Niveau zum Kauf", sagte Investmentstratege Dan Genter von Genter Capital Management.

Händler verwiesen mit Blick auf die Aktienrally auf den seit Monaten nachlassenden Inflationsdruck, denn die Steigerung der Teuerung ermässigte sich seit Sommer. Volkswirte sahen daher Chancen für sinkende Inflationsraten in den kommenden Monaten. Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lasse durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan sei.

Anleihen erholen sich

Am Rentenmarkt stürzten die Notierungen mit den Daten zunächst ab, erholten sich aber wieder deutlich. Gleichwohl lagen die Renditen noch immer klar im Plus - ein Ausdruck der Zinserwartungen. Gerade bei den besonders zinsreagiblen Kurzläufern war dies klar erkennbar. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen gewann auf Tagessicht 5,6 Basispunkte auf 3,95 Prozent. Vor den Daten hatte die Rendite noch bei 3,85 Prozent gelegen, unmittelbar danach aber bei 4,07 Prozent.

Der gesunkene Inflationsdruck brachte den Dollar unter Druck. Kurzfristig dürften die aktuellen Daten den Weg der Fed für weitere Zinserhöhungen ebnen, doch mittelfristig könnte das Gröbste hinter dem Markt liegen, hiess es. Der Greenback fiel mit deutlich von den Tageshochs zurückgekommenen Rentenrenditen, der Dollarindex sank um 0,8 Prozent.

Der Goldpreis gab mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen nach, allerdings bewegte sich das Edelmetall klar oberhalb der Tagestiefs - gestützt von zurückgekommenen Marktzinsen und der Dollarschwäche.

Die Ölpreise wurden von den Aktienmärkten ins Plus gehievt. Sollte die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben, könnten sich die Konjunkturaussichten und damit auch die Erdölnachfrage verbessern, so eine vage Hoffnung im Markt. Befeuert wurde die Preise auch von den US-Rohöllagerbeständen, obwohl diese stärker als gedacht geklettert waren. Allerdings ging der Lageraufbau in erster Linie auf das Konto von Verkäufen aus der strategischen Erdölreserve der USA. Zudem ging die US-Ölförderung zurück.

Selbst Umsatzwarnungen verblassen

Wie aussergewöhnlich der Markt war, zeigte die Aktie von Applied Materials (+4,5%). Selbst eine Umsatzwarnung konnte dem Wert nichts anhaben. Der gesamte Halbleitersektor drehte ins Plus - trotz der zuletzt negativen Schlagzeilen. Immerhin hatte der Chipriese Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die Margenerwartung übertroffen.

Die Blackrock-Aktie gewann 6,6 Prozent. Der weltgrösste Vermögensverwalter hatte im dritten Quartal besser als von Analysten vorausgesagt abgeschnitten. Eine Abschreibung auf die britische Tochter hatte dem US-Drogeriekonzern Walgreens Boots Alliance (+5,4%) im vierten Geschäftsquartal einen Nettoverlust eingebrockt. Bereinigt um Sonderposten war der Konzern allerdings profitabel und schnitt besser ab als erwartet. Zudem wurde das mittelfristige Umsatzziel angehoben.

Delta Air Lines starteten um 4,1 Prozent durch. Die Fluggesellschaft verbuchte den umsatzstärksten Sommer ihrer Geschichte. Auch der Ausblick las sich positiv. In den USA könnten sich die beiden grössten Supermarktbetreiber des Landes zusammentun. Kroger (+1,2%) führe Gespräche mit dem kleineren Rivalen Albertsons (+11,6%) über einen Zusammenschluss, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Domino's Pizza kletterten um 10,4 Prozent. Umsätze über Markterwartungen machten schwache Gewinnkennziffern wett. Darüber hinaus will der Fast-Food-Konzern Niederlassungen in den USA veräussern. Der Streaminganbieter Netflix (+5,3%) kommt mit einem neuen werbefinanzierten Dienst im nächsten Monat auf den Markt. Der Dessousmodeanbieter Victoria's Secret will die Basis seiner Kundinnen erweitern und stellte entsprechende Pläne vor. Die Aktie stieg um 10,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.038,72 +2,8% 827,87 -17,3%

S&P-500 3.669,89 +2,6% 92,86 -23,0%

Nasdaq-Comp. 10.649,15 +2,2% 232,05 -31,9%

Nasdaq-100 11.033,58 +2,3% 247,97 -32,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 +19,8 4,28 375,0

5 Jahre 4,23 +10,4 4,12 296,5

7 Jahre 4,11 +8,4 4,03 267,3

10 Jahre 3,96 +6,2 3,90 245,0

30 Jahre 3,95 +7,3 3,88 204,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:34 % YTD

EUR/USD 0,9780 +0,8% 0,9704 0,9708 -14,0%

EUR/JPY 143,99 +1,0% 142,48 142,61 +10,0%

EUR/CHF 0,9773 +0,9% 0,9680 1,0026 -5,8%

EUR/GBP 0,8639 -1,2% 0,8757 0,8765 +2,8%

USD/JPY 147,29 +0,3% 146,82 146,91 +28,0%

GBP/USD 1,1315 +1,9% 1,1078 1,1076 -16,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1789 +0,1% 7,1884 7,1800 +13,0%

Bitcoin

BTC/USD 19.371,51 +1,0% 19.083,62 19.108,09 -58,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,12 87,27 +2,1% +1,85 +26,6%

Brent/ICE 94,66 92,45 +2,4% +2,21 +28,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 153,86 160,19 -4,0% -6,33 +146,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.663,87 1.673,20 -0,6% -9,33 -9,1%

Silber (Spot) 18,86 19,08 -1,1% -0,22 -19,1%

Platin (Spot) 903,50 883,50 +2,3% +20,00 -6,9%

Kupfer-Future 3,48 3,44 +1,1% +0,04 -21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

