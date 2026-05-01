Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9162 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’611 -0.2%  Bitcoin 61’205 2.6%  Dollar 0.7817 0.0%  Öl 108.6 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Alphabet A29798540Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus
Moderna-Aktie schliesst mit Verlusten: Umsatzsprung besänftigt Anleger - Verluste aber vergrössert
Rivian-Aktie unter Druck: Trotz R2-Serienfertigung schmelzen Kursgewinne dahin
Apple-Aktie im Aufwind: Starker Gewinnsprung trotzt drohendem Chip-Preisschock
APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Spirit Aviation Hldgs Aktie 143295043 / US84863V1017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.05.2026 22:18:40

MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt

Spirit Aviation Hldgs
1.04 USD -25.36%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach der Vortagesrally mit neuen Rekordständen ist die Wall Street am Freitag weiter nach oben gelaufen. Für gute Laune sorgte der Geschäftsausweis von Apple, der Kurs des Technologiegiganten stieg um 3,2 Prozent. Der iPhone-Hersteller hatte die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes für das erste Quartal übertroffen. Händler sprachen von einem Abschiedsgeschenk des scheidenden CEO Tim Cook an seinen Nachfolger John Ternus und lobten einen starken Mobiltelefonabsatz bei soliden Margen. Gestützt wurden die US-Börsen auch von leicht gesunkenen Ölpreisen, die gleichwohl auf hohem Niveau verharrten. Der Dow-Jones-Index sank um 0,3 Prozent auf 49.499 Punkte - etwas gebremst von Amgen. S&P-500 und Nasdaq-Composite legten dagegen um 0,3 bzw. 0,9 Prozent zu und markierten weitere Allzeithochs. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.332 (Donnerstag: 2.213) Kursgewinner und 1.371 (560) -verlierer. Unverändert schlossen 114 (37) Titel.

Positiv wurden die Konjunktusdaten aufgenommen, die die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft manifestierten. Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hatte sich laut einer Umfrage von S&P Global im April gegenüber dem Vormonat deutlicher als veranschlagt verstärkt, wie die Zweitveröffentlichung offenbarte. Der ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe im gleichen Monat stagnierte, blieb damit aber klar im Wachstum anzeigenden Bereich. Der Inflationsdruck im Rahmen des Datenkranzes nahm indes stark zu, was angesichts des Ölpreisschocks wenig verwunderlich erschien.

Der solide Start in die Berichtssaison hat das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft gestärkt und die Sorgen über den Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise in die Höhe getrieben hat, gemildert. S&P-500 und Nasdaq-Indizes verbuchten im April ihre besten Monate seit 2020 und schlossen am Vortag auf Allzeithochs. Angesichts von Ölpreisen klar über der Marke von 100 Dollar zeigten sich Marktteilnehmer beeindruckt von Widerstandsfähigkeit der US-Börsen. "Die globalen Märkte befinden sich in einer dieser seltsamen Phasen, in denen die Nachrichten chaotisch wirken, aber der Markt selbst fast unverwundbar erscheint. (...) Wenn der Ölpreis für längere Zeit im Bereich von 100 Dollar pro Barrel bleibt, werden die gesamtwirtschaftlichen Kosten irgendwann schwerer zu ignorieren sein, aber im Moment sind die Unternehmensgewinne das grössere Thema", erläuterte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Die Renditen der US-Staatsanleihen bewegten sich kaum, blieben damit aber auf erhöhtem Niveau, da der Krieg im Iran in den dritten Monat ging und es keine Anzeichen für eine Normalisierung des Ölhandels gab. Der Präsident der Minneapolis Fed, Kashkari, und sein Amtskollege aus Cleveland, Hammack, äusserten ihre Sorge über die kriegsbedingte Inflation und begründen damit, warum sie sich gegen eine Kommunikation der Zentralbank ausgesprochen hatten, die eine Zinssenkung als wahrscheinlichsten nächsten Schritt andeute.

Der Dollar legte indes leicht zu - der Dollar-Index stieg 0,2 Prozent. US-Präsident Trump machte klar, dass er keine Kongresserlaubnis für Iran-Krieg einholen werde. Die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem Greenback hielt an.

Die Ölpreise hielten sich im dreistelligen Bereich, nachdem sie am Vortag ein Kriegshoch erreicht hatten, da die Gespräche zwischen den USA und dem Iran weiterhin in einer Sackgasse stecken. Die Seestrasse von Hormus blieb derweil geschlossen - das Angebot aus dem Persischen Golf damit sehr beschränkt. Das Fass der Rohölsorte Brent verbilligte sich um 1,9 Prozent. Der Goldpreis gab mit dem festeren Greenback leicht nach.

Unter den Einzelaktien gaben Exxon Mobil um 1 Prozent nach, Chevron um 1,4 Prozent. Handelseffekte hatten die Gewinne der beiden Mineralölkonzerne im ersten Quartal gedämpft, obwohl die Ergebnisse ansonsten die Markterwartungen übertrafen. Die Titel des Biotechnologieunternehmens Amgen ermässigten sich nach Geschäftsausweis 4,8 Prozent.

Spirit Airlines steht offenbar kurz vor der Einstellung des Geschäftsbetriebs. Die angeschlagene Billigfluggesellschaft hatte gehofft, vor dem Auslaufen ihrer finanziellen Mittel eine staatliche Rettung von 500 Millionen Dollar zu erhalten. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen war es dem Billigflieger jedoch nicht gelungen, ausreichend Unterstützung von Anleihegläubigern und der Regierung zu bekommen, um die Finanzierung für den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Der Kurs brach um über 26 Prozent ein. Vom Schicksal von Spirit profitierte die Konkurrenz, weil der Wettbewerb sinken dürfte. Frontier Group stiegen um 10,5 Prozent, JetBlue Airways um 4,4 Prozent. Auch Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines und United Airlines zogen an.

Sandisk kletterten um 8,3 Prozent, der Flash-Speicher-Hersteller hatte starke Drittquartalszahlen vorgelegt. Western Digital rutschten um 0,6 Prozent ab. Obwohl der Festplattenhersteller die Gewinnerwartungen für das dritte Geschäftsquartal übertroffen hatte, hatten Anleger möglicherweise noch mehr erhofft. Bis Freitag waren die Aktien in den vergangenen 12 Monaten um 152 Prozent gestiegen.

Reddit sprangen um 13,1 Prozent nach oben, das Social-Media-Unternehmen hatte im ersten Quartal mehr verdient als gedacht. Atlassian haussierten um 29,5 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen für das dritte Geschäftsquartal übertroffen hatte. Die Gesellschaft hob zudem ihre Prognose für das Umsatzwachstum an. Roblox sackten um 18,4 Prozent ab - das Unternehmen hatte seine Prognose gesenkt. Das Kosmetikunternehmen Estee Lauder hatte die Gewinnprognose dagegen angehoben - der Kurs zog um 3,4 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.499,27 -0,3 -152,87 49.652,14

S&P-500 7.230,12 +0,3 +21,11 7.209,01

NASDAQ Comp 25.114,44 +0,9 +222,13 24.892,31

NASDAQ 100 27.710,36 +0,9 +258,24 27.452,12

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,89 +0,01 3,90 3,85

5 Jahre 4,03 +0,01 4,04 3,97

10 Jahre 4,39 -0,00 4,40 4,34

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:29

EUR/USD 1,1717 -0,1 -0,0013 1,1730 1,1691

EUR/JPY 184,09 +0,2 0,3800 183,71 187,2500

EUR/CHF 0,9159 -0,1 -0,0006 0,9165 0,9237

EUR/GBP 0,8632 +0,1 0,0011 0,8621 0,8669

USD/JPY 157,07 +0,3 0,5000 156,57 160,2200

GBP/USD 1,3571 -0,2 -0,0029 1,36 1,3485

USD/CNY 6,8273 -0,2 -0,0102 6,8273 6,8380

USD/CNH 6,8316 +0,0 0,0005 6,8311 6,8424

AUS/USD 0,7204 +0,1 0,0005 0,7199 0,7130

Bitcoin/USD 78.466,06 +2,6 2.002,65 76.463,41 76.240,38

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,12 -2,8 -2,95 105,07

Brent/ICE 108,27 -1,9 -2,13 110,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.608,59 -0,3 -13,00 4.621,59

Silber 75,40 +2,3 1,67 73,74

Platin 1.984,44 -0,1 -1,09 1.985,53

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2026 16:19 ET (20:19 GMT)

Nachrichten zu Spirit Aviation Hldgs Inc Registered shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Spirit Aviation Hldgs Inc Registered shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
30.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
30.04.26 Stimmung droht zu kippen
30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf rotes Terrain
KW 18: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
April 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope
Milliardär enthüllt einfache Börsenstrategie für erfolgreiche Aktien-Investments
Santhera-Aktie rutscht ab: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS

Top-Rankings

Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 18/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 18/26
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.