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27.11.2026 16:46:40
MÄRKTE USA/Wall Street mit leichter Erholung - KI-Aktien gesucht
DOW JONES--Die Wall Street verzeichnet am Freitag im Verlauf leichte Gewinne. Diese Erholung hatte sich bereits am Mittwoch angedeutet, als sich die Indizes deutlich von ihren Tageshochs entfernten. Aktuell geht es für den Dow-Jones-Index um 0,9 Prozent auf 50.652 Punkte aufwärts. Der breiter gefasste S&P-500 legt um 1,2 Prozent zu und die technologielastigen Nasdaq-Indizes erhöhen sich um bis zu 1,8 Prozent. Nach dem Thanksgiving-Feiertag sind vor allem Technologiewerte, speziell solche mit KI-Fantasie, gesucht. Die Anleger nutzten die jüngsten Verluste offenbar zum Wiedereinstieg, heisst es. Der Handel dürfte nach dem Feiertag und angesichts einer verkürzten Sitzung am sogenannten Black Friday aber vergleichsweise ruhig verlaufen. Geringere Umsätze als üblich könnten dabei zugleich stärkere Kursschwankungen begünstigen.
Die Anthropic-Aktie gewinnt 8,7 Prozent auf 90,01 Dollar, womit sie wieder klar über dem Ausgabepreis von 83 Dollar notiert. Bereits nach nur vier Handelstagen waren die Papiere unter dieses Niveau gerutscht und hatten die KI-Sorgen weiter angefacht. Auch für andere Aktien mit KI-Bezug geht es nach oben. So steigen die Papiere von Intel, Applied Materials und AMD um bis zu 3,5 Prozent.
Trotz der sich abzeichnenden Erholung hinterfragen viele Teilnehmer weiter, ob sich die hohen, teilweise kreditfinanzierten Investitionen in die KI-Infrastruktur angesichts steigender Zinsen rechnen werden. Dazu haben sie verschärfte Exportrestriktionen für Halbleiter durch die US-Regierung im Blick. Nvidia soll bereits seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen. Die Nvidia-Aktie verliert 1,2 Prozent.
Am Anleihemarkt legen die Renditen zu. Marktbeobachter sehen das aber eher als ein positives Zeichen, denn der Anstieg der Marktzinsen dürfte damit zusammenhängen, dass viele Akteure wieder risikobereiter agieren, nachdem sie zuvor noch sichere Häfen wie Anleihen angesteuert hätten. Die zehnjährige Rendite steigt um 7 Basispunkte auf 4,92 Prozent.
Dies stützt den Dollar leicht, der Dollar-Index verbessert sich um 0,3 Prozent. Die US-Notenbank hat noch einen langen Weg vor sich, um die Inflation wieder auf ihr 2-Prozent-Ziel zu bringen, aber "glücklicherweise ist die hawkishe geldpolitische Haltung der Fed intakt und stützt den US-Dollar", schreibt Elias Haddad von Brown Brothers Harriman.
Der Goldpreis macht nach den jüngsten Abgaben einen kräftigen Satz nach oben. Die Feinunze verteuert sich um 1,8 Prozent auf 3.631 Dollar. Eine nachhaltige Erholung dürfte jedoch von einem schwächeren Dollar, niedrigeren Anleiherenditen und erneuten Investitionszuflüssen abhängen, so die Strategen von OCBC.
Der Ölpreis zeigt sich nach einem zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg aktuell wieder mit Abgaben. Der Brent-Preis reduziert sich um 1,3 Prozent auf 95,29 Dollar, nachdem er im Verlauf schon bei rund 98 Dollar gelegen hatte. Auslöser waren die anhaltenden Attacken auf die saudische Energie-Infrastruktur. Zudem herrsche Zurückhaltung vor dem Treffen der Opec+ am Sonntag, heisst es. Das Treffen könnte ohne eine endgültige Entscheidung enden, wodurch die aktuellen Produktionsquoten vorerst bestehen bleiben, merkt Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht an. Mit Ausnahme des Irak produzieren die meisten Opec+-Mitglieder deutlich unter ihren bestehenden Quoten, während einige Länder, darunter Russland, nicht in der Lage sind, die Fördermenge weiter zu erhöhen, sagt sie.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 50.651,53 +0,9 +468,58 50.182,95
S&P-500 7.268,28 +1,2 +85,50 7.182,78
NASDAQ Comp 23.975,14 +1,7 +389,34 23.585,80
NASDAQ 100 26.515,82 +1,8 +468,92 26.046,90
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,68 +0,05 4,70 4,65
5 Jahre 4,72 +0,06 4,74 4,68
10 Jahre 4,92 +0,07 4,92 4,86
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02
EUR/USD 1,0940 -0,3 -0,0027 1,0967 1,0972
EUR/JPY 174,57 -0,1 -0,1100 174,68 174,8100
EUR/CHF 0,915 -0,0 -0,0002 0,9152 0,9152
EUR/GBP 0,8347 -0,2 -0,0018 0,8365 0,8364
USD/JPY 159,56 +0,2 0,3100 159,25 159,3100
GBP/USD 1,3103 -0,1 -0,0007 1,311 1,3109
USD/CNY 6,6541 -0,1 -0,0056 6,6597 6,6597
USD/CNH 6,6558 -0,1 -0,0055 6,6613 6,6619
AUS/USD 0,6646 +0,2 0,0014 0,6632 0,6627
Bitcoin/USD 60.067,85 -1,1 -692,75 60.760,60 60.754,24
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 83,87 +0,2 0,19 83,68
Brent/ICE 95,29 -1,3 -1,28 96,57
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.631,39 +1,8 65,25 3.566,14
Silber 43,61 +5,1 2,11 41,50
Platin 1.319,43 +2,2 28,81 1.290,62
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 10:46 ET (15:46 GMT)
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