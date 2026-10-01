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01.10.2026 18:18:39

MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Accenture legen nach Zahlen kräftig zu

Broadcom
294.07 CHF -0.94%
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DOW JONES--Nach anfänglichen leichten Gewinnen hat die Wall Street am Donnerstagmittag (Ortszeit) ins Minus gedreht. Vor allem die deutlich steigenden Ölpreise belasten das Sentiment. Die Renditen am Anleihemarkt geben dagegen nach und notieren damit unter ihren Tageshochs. Im Verlauf war die 10-jährige Rendite mit 5,34 Prozent auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen Händler aktuell noch eine 39-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober ein, nachdem die PCE-Inflationsdaten am Vortag schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der nächste wichtige Impulsgeber für den weiteren Fed-Zinskurs dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag sein.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 50.766 Punkte. Für den breiter gefassten S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach unten, und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes fallen um bis zu 0,2 Prozent.

Die veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge fielen im Rahmen der Erwartungen aus, sind jedoch bereits die vierte Woche in Folge gesunken. "Ein wichtigeres Signal waren die letzten Challenger-Daten, die einen deutlichen Rückgang der Entlassungen in den USA zeigten", so ein Händler. Die ersten neun Monate dieses Jahres wiesen 39 Prozent weniger Entlassungen als im Vorjahreszeitraum aus. Dies untermauere das Bild der boomenden US-Konjunktur, das viele Zahlen im Wochenverlauf gezeigt hatten.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im September fiel in der zweiten Lesung schwächer als erwartet aus. Eine weitere Bestätigung der boomenden US-Wirtschaft sehen Händler dagegen im ISM-Einkaufsmanager-Index der US-Industrie. "Beschäftigung, neue Aufträge und vor allem der Preisanstieg nehmen zu - und das noch stärker als erwartet", sagt ein Händler. Die US-Bauausgaben sind im August stärker gestiegen als von befragten Analysten erwartet worden war.

Die Ölpreise legen deutlich zu, da die Spannungen im Nahen Osten trotz der sich erholenden Rohölexporte aus der Golfregion weiter hoch sind. Die regionalen Rohölströme haben Analysten zufolge zwar wieder das Vorkriegsniveau erreicht, aber das Angebot an raffinierten Produkten bleibt deutlich knapper. Der nun führende Dezember-Kontrakt für Brent gewinnt 3,6 Prozent auf 101,57 Dollar je Barrel.

Der Dollar klettert auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Der Dollar-Index legt um 0,6 Prozent zu. Der Greenback wird von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gestützt. Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Mittwoch, der Preisdruck sei weiterhin hoch. Dies gelte, obwohl das von der Fed bevorzugte Inflationsmass, der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), am Mittwoch schwächer als erwartet ausgefallen war.

Der Goldpreis baut seine Vortagesgewinne leicht aus. Die Feinunze gewinnt 0,4 Prozent auf 4.174 Dollar. "Eine schwächere Inflation stützt Gold etwas, aber erhöhte Renditen und anhaltende Straffungsrisiken bleiben die wichtigsten Gegenwinde, wobei der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag der nächste wichtige Impulsgeber für den Ausblick der Fed ist", meint Soojin Kim von MUFG.

Am ersten Handelstag des vierten Quartals rücken zudem Unternehmensberichte in den Fokus. Für die Micron-Aktie geht es trotz besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal um 1,6 Prozent nach unten. Der Markt hatte mit den kräftigen Kursgewinnen im Vorfeld bereits starke Zahlen eingepreist, heisst es. Micron hat mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben, was nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan auf eine starke, mehrjährige Gewinnentwicklung des Unternehmens hindeutet. Das Management von Micron habe zudem die Bereitschaft signalisiert, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten, so JP Morgan.

Die Papiere von Broadcom fallen um 1,0 Prozent. Broadcom und Anthropic rücken einem Agenturbericht zufolge enger zusammen. Wie Reuters berichtet, hat sich der US-Chipkonzern bereit erklärt, dem KI-Startup bis zu 42 Milliarden US-Dollar zu leihen. Zudem werde Anthropic nächstes Jahr der grösste Kunde von Broadcom.

Für die Nike-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller wird nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorlegen.

Die Aktie von Accenture haussiert um 18 Prozent. Die Ergebnisse des Beratungsunternehmens übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Das Unternehmen stellte zudem ein weiteres Gewinn- und Umsatzwachstum für das kommende Jahr in Aussicht.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.765,57 -0,3 -140,48 50.906,05

S&P-500 7.638,52 -0,2 -13,02 7.651,54

NASDAQ Comp 26.806,74 -0,2 -54,33 26.861,06

NASDAQ 100 30.359,52 -0,2 -48,99 30.408,50

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,78 -0,10 4,92 4,78

5 Jahre 5,01 -0,08 5,14 5,01

10 Jahre 5,25 -0,05 5,34 5,24

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1237 -0,8 -0,0091 1,1328 1,1352

EUR/JPY 177,07 -0,7 -1,2500 178,32 178,4300

EUR/CHF 0,9334 -1,4 -0,0132 0,9466 0,9480

EUR/GBP 0,8512 -0,3 -0,0026 0,8538 0,8550

USD/JPY 157,56 +0,1 0,1700 157,39 157,1700

GBP/USD 1,3198 -0,5 -0,0067 1,3265 1,3275

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7182 +0,1 0,0096 6,7086 6,7087

AUS/USD 0,6914 -0,4 -0,0029 0,6943 0,6953

Bitcoin/USD 84.278,57 +0,8 651,67 83.626,90 83.843,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,22 +2,0 1,80 90,42

Brent/ICE 101,57 +3,6 3,54 98,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.174,09 +0,4 18,10 4.155,99

Silber 60,71 +0,5 0,30 60,41

Platin 1.708,49 +0,1 2,24 1.706,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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