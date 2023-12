MÄRKTE USA/Wall Street legt nach US-Arbeitsmarktbericht zu

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat die Wall Street am Freitag nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht geschlossen. Dabei hatten die Indizes zunächst zurückhaltend auf die Daten reagiert und erst im Verlauf zugelegt. Für November wurde ein leicht höherer Stellenaufbau ausgewiesen als erwartet. Damit gab es zunächst verhaltene Sorgen bei den Anlegern, ob die hochgespannten Zinssenkungserwartungen weiter zutreffen. Denn im Wochenverlauf hatten die Zahl der offenen Stellen sowie der ADP-Bericht über den Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft auf eine Abkühlung am Jobmarkt hingedeutet.

Die Arbeitslosenquote reduzierte sich allerdings wider Erwarten auf 3,7 von 3,9 Prozent, während Ökonomen einen stabilen Wert prognostiziert hatten. Die aktuellen Daten deuten auf einen Arbeitsmarkt, der sich genug abkühlt, um die Fed von weiteren Zinserhöhungen abzuhalten, aber immer noch zu stark ist, um Zinssenkungen in nächster Zeit in Betracht zu ziehen, hiess es.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent auf 36.248 Punkte. Der S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,4 Prozent und schloss auf einem Jahreshoch. Auch für den Nasdaq-Composite ging es um 0,4 Prozent aufwärts. Dabei gab es an der Nyse nach ersten Daten 1.628 (Donnerstag: 1.909) Kursgewinner und 1.221 (949) -verlierer. Unverändert schlossen 68 (92) Aktien.

Daten lassen Raum für Spekulationen

Die Arbeitsmarktdaten lassen aber Spielraum für unterschiedliche Zinsprognosen. Während die Gesamtzahl der neu geschaffenen Stellen höher als erwartet ausfiel, was die Ansicht stützte, dass die Wirtschaft weiter stark ist, sahen einige Analysten Anzeichen für eine Abkühlung. Die Rückkehr der Streikenden in der Automobilbranche lasse den Anstieg im November um 199.000 weniger stark aussehen. "Wenn man diesen einmaligen Anstieg herausrechnet, war der Zuwachs von 152.000 ungefähr genauso hoch wie der gedämpfte Anstieg im Oktober", so Paul Ashworth von Capital Economics.

Mehr als fraglich ist, ob der ausgewiesene Stellenaufbau von 199.000 gross genug ist, um die US-Notenbank sogar wieder über Zinserhöhungen nachdenken zu lassen. Erwartet worden waren 190.000 neue Stellen. Zuletzt hatte US-Notenbankchef Jerome Powell gesagt, dass Gedanken an Zinssenkungen verfrüht seien, zugleich aber signalisiert, dass die Zeit der Zinserhöhungen wohl vorbei sein dürfte.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt. Zudem gingen die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten im Vergleich zum Vormonat auf 3,1 von 4,5 Prozent zurück.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise legten deutlich zu. Die Notierungen von Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 2,7 Prozent. Saudi-Arabien und Russland haben dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten weitere Förderbegrenzungen vorzunehmen. Allerdings konnten die Gewinne vom Freitag nicht den kräftigen Wochenverlust von rund 5 Prozent wettmachen. Belastet wurden die Preise zuletzt von anhaltenden Nachfragesorgen.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel legte um 7,7 Basispunkte auf 4,23 Prozent zu. Der unerwartet hohe Stellenzuwachs liess die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed etwas schwinden, hiess es. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung verschob sich nach den Daten laut dem FedWatch-Tool der CME von März auf Mai.

Der Dollar legte zu. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent und holte damit die Vortagesverluste wieder auf. Hier stützte die Aussicht, dass es mit einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank noch länger dauern könnte, hiess es.

Der Goldpreis fiel nach dem US-Arbeitsmarktbericht. Die Feinunze reduzierte sich um 1,3 Prozent auf 2.003 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 3,5 Prozent zu Buche. Marktteilnehmer verwiesen vor allem auf den Dollar-Anstieg nach den Arbeitsmarktdaten.

Broadcom und Lululemon im Fokus

Für die Broadcom-Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Der Konzern will seinen Umsatz im neuen Geschäftsjahr auch dank der Übernahme von VMware kräftig steigern. Der Chipkonzern stellte für 2023/24 einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht nach 35,8 Milliarden im abgeschlossenen Jahr. Im vierten Geschäftsquartal fuhr das US-Unternehmen einen höheren Gewinn ein als erwartet.

Lululemon Athletica gewannen 5,4 Prozent, obwohl die Prognose des Sportbekleidungshändlers für das vierte Quartal die Wall Street enttäuschte. Dagegen lieferte das Unternehmen gute Ergebnisse für das dritte Quartal, in dem das Umsatzwachstum 20 Prozent betrug und die Gewinne über den Schätzungen lagen.

Die Chevron-Aktie stieg mit den anziehenden Ölpreisen um 1,3 Prozent, obwohl die US-Handelsbehörde FTC die geplante 53 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Konkurrenten Hess Corp. untersucht, welche die zweitgrösste Fusion in der Ölbranche in diesem Jahr wäre.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.247,87 +0,4% 130,49 +9,4%

S&P-500 4.604,37 +0,4% 18,78 +19,9%

Nasdaq-Comp. 14.403,97 +0,4% 63,98 +37,6%

Nasdaq-100 16.084,69 +0,4% 62,20 +47,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 +14,5 4,58 30,7

5 Jahre 4,25 +10,8 4,14 24,6

7 Jahre 4,27 +9,1 4,18 29,9

10 Jahre 4,23 +7,7 4,15 35,1

30 Jahre 4,31 +5,6 4,26 34,2

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0764 -0,3% 1,0781 1,0787 +0,6%

EUR/JPY 156,06 +0,3% 155,37 155,35 +11,2%

EUR/CHF 0,9470 +0,2% 0,9438 0,9455 -4,3%

EUR/GBP 0,8578 +0,1% 0,8570 0,8578 -3,1%

USD/JPY 144,99 +0,5% 144,12 144,02 +10,6%

GBP/USD 1,2548 -0,3% 1,2579 1,2575 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1869 +0,3% 7,1682 7,1589 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 44.394,53 +2,9% 43.388,36 43.598,41 +167,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,19 69,34 +2,7% +1,85 -7,3%

Brent/ICE 75,85 74,05 +2,4% +1,80 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,84 40,33 -3,7% -1,49 -52,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.002,90 2.028,63 -1,3% -25,73 +9,8%

Silber (Spot) 23,03 23,81 -3,3% -0,77 -3,9%

Platin (Spot) 921,05 911,00 +1,1% +10,05 -13,8%

Kupfer-Future 3,82 3,78 +1,0% +0,04 +0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

