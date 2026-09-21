Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’993 0.6%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9417 -0.2%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’343 -0.8%  Bitcoin 70’586 5.7%  Dollar 0.8212 -0.2%  Öl 99.2 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 18:18:40

MÄRKTE USA/Wall Street fester - Ölpreis- und Renditerückgang stützt

Paramount Skydance
9.11 CHF 6.96%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die US-Börsen starten fester in die neue Woche, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,6 Prozent auf 51.968 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,2 und der Nasdaq-Composite um 1,8 Prozent. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Strasse von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.

In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer. Aktuell fällt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um 3,9 Prozent auf 99,78 Dollar.

Der niedrigere Ölpreis lindert Inflationssorgen und drückt am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

Aktien mit KI-Bezug sind am Montag gesucht. Anleger erhoffen sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag, wie es heisst. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Unter anderem legen Nvidia um 1,4 Prozent zu. Intel verteuern sich um fast 14 Prozent und AMD um gut 9 Prozent. Accenture (+3,5%) profitieren von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit.

Warner Bros Discovery springen um 10 Prozent nach oben. Paramount Skydance gewinnen 9,8 Prozent. Die Titel werden von wieder erwachter Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der beiden Unternehmen getragen. Paramount habe mit einer Reihe von Justizministern der US-Bundesstaaten einen Vergleich erzielt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor war bekannt geworden, dass Paramount mit dem Justizministerium von Kalifornien über Zugeständnisse verhandelt, darunter Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in dem Bundesstaat, um die Fusion durchsetzen zu können.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.967,70 +0,6 +285,06 51.682,64

S&P-500 7.745,25 +1,2 +94,75 7.650,50

NASDAQ Comp 27.011,48 +1,8 +488,94 26.522,55

NASDAQ 100 30.347,96 +2,4 +703,79 29.644,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,74 -0,01 4,77 4,70

5 Jahre 4,83 -0,03 4,84 4,80

10 Jahre 4,96 -0,04 4,98 4,94

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1468 -0,1 -0,0015 1,1483 1,1478

EUR/JPY 180,52 +0,2 0,3600 180,16 178,9100

EUR/CHF 0,942 -0,2 -0,0019 0,9439 0,9461

EUR/GBP 0,8576 +0,0 0,0003 0,8573 0,8600

USD/JPY 157,38 +0,3 0,5200 156,86 155,8400

GBP/USD 1,337 -0,2 -0,0023 1,3393 1,3343

USD/CNY 6,6953 -0,0 -0,0022 6,6975 6,7074

USD/CNH 6,6928 -0,0 -0,0016 6,6944 6,7029

AUS/USD 0,7123 +0,1 0,0006 0,7117 0,7112

Bitcoin/USD 85.715,09 +5,7 4.637,58 81.077,51 76.744,31

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,23 -5,1 -5,07 100,3

Brent/ICE 99,78 -3,9 -4,09 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.350,27 -0,6 -26,64 4.376,91

Silber 66,26 +0,0 0,03 66,23

Platin 1.803,74 +0,2 3,61 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!