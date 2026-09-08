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08.09.2026 18:44:39

MÄRKTE USA/Wall Street etwas leichter - Amgen-Absturz drückt Dow

Coinbase
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(Wiederholung)

DOW JONES--Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt präsentieren sich die US-Börsen am Dienstag etwas leichter. Der Dow-Jones-Index gibt gegen Mittag US-Ostküstenzeit mit 1,1 Prozent auf 52.850 Punkte allerdings deutlicher nach - belastet durch Amgen, das Papier stürzt 9,8 Prozent ab. Der breiter gefasste S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,4 bzw. 0,1 Prozent. Als übergeordneter Bremsklotz des Aktienmarktes fungieren die Ölpreise, Brent (+0,6%) nähert sich wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notiert auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulieren Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen.

Die UBS hat ihre Ölpreisprognose angehoben, da der Markt weiterhin mit einem knappen Angebot und sinkenden Lagerbeständen konfrontiert sei. Bis zum Jahresende soll der Preis für Brent-Rohöl nun 95 US-Dollar pro Barrel erreichen nach einer früheren Prognose von 85 US-Dollar. "Die Märkte preisen zunehmend einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein", urteilen die Analysten von Goldman Sachs auch mit Blick auf den Aktienmarkt. Befürchtungen, die US-Notenbank könnte noch in diesem Monat die Zinsen anheben, belastet die Wall Street wie schon am vergangenen Freitag ebenfalls. Die anziehenden Ölpreise befeuern die Inflationssorgen und hieven die Anleiherenditen nach oben - gerade im Vorfeld der anstehenden US-Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag dürften erst die Inflationsdaten Aufschluss über die Zinsoptionen der US-Notenbank liefern.

Die Renditen der US-Staatsanleihen zeigen sich allerdings volatil und bewegen sich aktuell unter ihren Höchstständen aus dem Übernachthandel - auch weil die Ölpreise von ihren Tageshochs fallen. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen in Reaktion auf höhere Ölpreise und eine gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der nächsten Woche nach den jüngst stärker als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. "Auch wenn wir nicht glauben, dass es nächste Woche eine Zinserhöhung geben wird, halten wir die aktuelle Preisgestaltung dennoch für durchaus gerechtfertigt", urteilen die Analysten der Danske Bank mit Blick auf die Notierungen der Anleihen. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mit 4,80 Prozent 1 Basispunkt mehr ab als am Freitag. Im Tageshoch hatten sie mit 4,81 Prozent rentiert, im Tief allerdings mit 4,76 Prozent.

Der Dollar sinkt trotz gestiegener Marktzinsen - der Dollar-Index gibt 0,3 Prozent auf ein Zweiwochentief ab. Die ING bringt die Stärke des Yen ins Spiel. Die japanische Währung markiert ein Sechsmonatshoch gegenüber dem Greenback - gestützt von der Erwartung schnellerer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan. "Dies scheint immer noch in erster Linie eine Yen-Geschichte zu sein und kein Beweis für einen breiteren Stimmungswandel gegenüber dem Dollar", urteilt ING-Analyst Francesco Pesole.

Der Goldpreis ist gefangen zwischen einem schwächeren Dollar einerseits und höheren Marktzinsen andererseits. Daher bewegt sich der Preis für die Feinunze kaum - aktuell büsst er 0,3 Prozent auf 4.391 Dollar ein. "Dass sich Gold (...) hält, deutet darauf hin, dass die defensive Nachfrage immer noch stark genug ist, um den Druck eines robusten Arbeitsmarktes auszugleichen", merkt Analyst Naeem Aslam von Zaye Capital Markets an.

Am Aktienmarkt zeigen sich Amgen sehr schwach. Der schweizerische Konkurrent Novartis meldete für eine Spätphasenstudie seines experimentellen Herz-Kreislauf-Medikaments Pelacarsen einen Misserfolg. Das verheisst nichts Gutes für Amgens eigenes Herz-Kreislauf-Medikament Olpasiran. "Da der Markt bereits eine Erfolgswahrscheinlichkeit von über 65 Prozent einpreist, überrascht es uns nicht, dass die Aktie fällt", erläutert Cantor-Analyst Carter Gould mit Blick auf Amgen. Auch Eli Lilly (-2,4%) arbeitet an einer konkurrierenden Behandlung.

Bloom Energy ziehen um 10,6 Prozent an. Der Titel des Brennstoffzellenherstellers gehört zu denen, die im September in den S&P-500 aufgenommen werden. Fallende Kurse bei Bitcoin belasten Aktien mit Bezug zur Kryptowährung: Coinbase Global geben 2,2 Prozent ab, Strategy um 3,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.849,91 -1,1 -564,34 53.414,25

S&P-500 7.691,27 -0,4 -27,33 7.718,60

NASDAQ Comp 26.478,26 -0,1 -28,74 26.506,99

NASDAQ 100 29.581,25 +0,1 +37,09 29.544,16

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,39 +0,01 4,40 4,36

5 Jahre 4,57 +0,02 4,57 4,53

10 Jahre 4,80 +0,01 4,81 4,76

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:11 Uhr

EUR/USD 1,1625 +0,0 0,0004 1,1621 1,1626

EUR/JPY 179,29 -0,1 -0,0900 179,38 179,4900

EUR/CHF 0,9408 0,0 0,0000 0,9408 0,9406

EUR/GBP 0,8584 +0,0 0,0002 0,8582 0,8585

USD/JPY 154,21 -0,1 -0,1400 154,35 154,3800

GBP/USD 1,3537 -0,0 -0,0001 1,3538 1,3541

USD/CNY 6,7105 0,0 -0,0003 6,7108 6,7108

USD/CNH 6,7069 -0,0 -0,0023 6,7092 6,7086

AUS/USD 0,7216 +0,0 0,0001 0,7215 0,7217

Bitcoin/USD 78.804,28 -0,6 -445,07 79.249,35 78.917,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,13 +0,7 0,65 91,48

Brent/ICE 97,53 +0,6 0,53 97,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.391,45 -0,3 -13,22 4.404,67

Silber 66,18 +0,1 0,04 66,14

Platin 1.835,83 +0,5 9,39 1.826,44

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

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Long 12’609.01 8.98 S42B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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