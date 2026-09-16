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16.09.2026 18:32:40

MÄRKTE USA/Wall Street etwas fester - US-Zinsentscheidung im Fokus

NVIDIA
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DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street bewegen sich am Mittwochmittag (Ortszeit) insgesamt nur wenig. Der Dow-Jones-Index zeigt sich kaum verändert bei 52.094 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 steigt um 0,4 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,8 Prozent nach oben. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank im Verlauf. Eine Zinserhöhung wird mehrheitlich erwartet.

Händler würden aber vor allem auf die Kommunikation der Fed und das Engagement der Währungshüter achten, die Inflation in den kommenden Monaten zu bekämpfen, schreibt Patrick Munnelly von der Tickmill Group in einer Research Note. Zudem werden die neuen Konjunktur-, Inflations- und Zinsprojektionen - der sogenannte "Dot Plot" - veröffentlicht.

"Entscheidend ist nicht nur, ob die Fed die Zinsen anhebt, sondern auch, ob der Anleihemarkt diesen Schritt für ausreichend hält", heisst es von der Tickmill Group. "Für Händler ist die Schlüsselfrage, ob der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh eine falkenhafte Zinserhöhung durchführen kann, ohne einen ungeordneten Ausverkauf von Anleihen wiederzubeleben oder die Risikobereitschaft zu zerstören." Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich vor der US-Zinsentscheidung wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent.

Leicht stützend wirken fallende Ölpreise, die gleichwohl weiter auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 3,2 Prozent auf 105,23 Dollar. Berichten zufolge könnte die Wiederherstellung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien, mit der die weiter kaum passierbare Strasse von Hormus umgangen werden kann, schneller erfolgen, als zunächst erwartet.

Für den Goldpreis geht es nach oben. Die Feinunze verteuert sich um 1,3 Prozent auf 4.344 Dollar. "Der Ausblick der Fed wird für Gold von entscheidender Bedeutung sein. Ein hawkisheres Signal dürfte den Druck durch höhere Renditen aufrechterhalten, während ein weniger aggressiver Straffungskurs es Gold ermöglichen könnte, wieder Unterstützung durch geopolitische Unsicherheit und die Nachfrage zur Portfolioabsicherung zu erhalten", so Soojin Kim von MUFG.

Der Dollar bewegt sich vor der Zinsentscheidung der Fed kaum von der Stelle. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Der Dollar dürfte sich schwer tun zu steigen, es sei denn, die US-Notenbank zementiert mit ihrer Entscheidung die Erwartungen an einen längeren Zinserhöhungszyklus, so Lee Hardman von der MUFG Bank.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen keine Impulse. Der Einzelhandelsumsatz hat sich im August deutlicher erhöht als erwartet. Hier wurde eine Zunahme um 1,2 Prozent verzeichnet, während Ökonomen lediglich ein Plus von 0,8 Prozent prognostiziert hatten. Auch die Importpreise legten im August stärker zu als erwartet.

Die Intel-Aktie gewinnt 5,1 Prozent. SK Hynix könnte künftig Speicherchips in den USA produzieren. Wie Reuters berichtet, verhandelt der südkoreanische Konzern mit Intel über die Fertigung von Speicherchips in den USA. Jegliche Art von Deal könnte aber auf Widerstand der südkoreanischen Regierung stossen, da das Chipgeschäft von SK Hynix als von nationaler Bedeutung angesehen werde, heisst es in dem Bericht weiter. Ein Intel-Sprecher sagte, der Konzern kommentiere keine Spekulationen. SK Hynix teilte mit, der Konzern prüfe verschiedene Optionen zur Stärkung seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit, es sei aber nichts abschliessend vereinbart worden.

Aufschläge verzeichnen Aktien mit KI-Bezug. OpenAI hat offenbar erste Investorengespräche über eine neue Finanzierungsrunde geführt. Diese könnten das Unternehmen direkt nach der Veröffentlichung seines neuesten Spitzenmodells mit mehr als 1,2 Billionen US-Dollar bewerten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Person. Der ChatGPT-Entwickler wurde im März nach dem Abschluss einer Finanzierung von 122 Milliarden Dollar durch Investoren wie Amazon, Nvidia und Softbank mit 852 Milliarden Dollar bewertet. Sollte die neue Runde zustande kommen, würde sie dem Börsengang des Unternehmens vorausgehen, der nun für nächstes Jahr erwartet wird. Die Aktien von Nvidia erhöhen sich um 1,7 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.093,57 0,0 +0,46 52.093,11

S&P-500 7.614,29 +0,4 +28,56 7.585,73

NASDAQ Comp 26.166,32 +0,7 +184,75 25.981,57

NASDAQ 100 29.173,56 +0,8 +235,72 28.937,84

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,62 -0,05 4,67 4,60

5 Jahre 4,78 -0,05 4,84 4,76

10 Jahre 4,96 -0,04 5,01 4,95

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15

EUR/USD 1,1536 -0,1 -0,0007 1,1543 1,1540

EUR/JPY 179,06 +0,0 0,0800 178,98 179,0300

EUR/CHF 0,9447 0,0 0,0000 0,9447 0,9452

EUR/GBP 0,8579 +0,2 0,0018 0,8561 0,8558

USD/JPY 155,21 +0,1 0,1300 155,08 155,1300

GBP/USD 1,344 -0,3 -0,0034 1,3474 1,3482

USD/CNY 6,706 -0,1 -0,0052 6,7112 6,7112

USD/CNH 6,7057 -0,1 -0,0054 6,7111 6,7133

AUS/USD 0,7131 +0,0 0,0002 0,7129 0,7128

Bitcoin/USD 75.816,24 -0,1 -82,79 75.899,03 75.994,56

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,35 -3,3 -3,48 105,83

Brent/ICE 105,23 -3,2 -3,52 108,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.349,74 +1,3 57,05 4.292,69

Silber 64,54 +1,4 0,90 63,65

Platin 1.786,54 +0,6 10,72 1.775,82

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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