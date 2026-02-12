MÄRKTE USA/Wall Street etwas fester - Cisco kräftig im Minus

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit kleinen Gewinnen in den Donnerstagshandel. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,5 Prozent auf 50.347 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent. Am Mittwoch hatten die Kurse überwiegend nachgegeben, belastet von Befürchtungen, dass neue KI-Anwendungen die Geschäftsmodelle, unter anderem von Softwareunternehmen und Finanzdienstleistern, gefährden könnten.

Daneben hatte ein überraschend stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Januar Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer verpasst, die am Dienstag noch von schwachen Einzelhandelsdaten genährt worden waren. Ausschlaggebend für die Erwartungen an den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank könnten nun die Verbraucherpreisdaten am Freitag werden. Sollte sich die Inflation als hartnäckig hoch erweisen, dürfte sich die Erwartung einer Zinssenkung noch weiter in die Zukunft verschieben.

Am Donnerstag liefert die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche einen weiteren Hinweis auf die gute Beschäftigungslage in den USA. Demnach ging die Zahl der Amerikaner, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragten, etwas weniger deutlich zurück als angenommen, bewegt sich aber immer noch auf recht niedrigem Niveau. Später folgen die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Januar.

Der Dollar, der in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten aufgewertet hatte, verteidigt seine jüngsten Gewinne und tendiert kaum verändert. Am Anleihemarkt, wo die Kurse am Mittwoch etwas gesunken waren, kommt es zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,16 Prozent. Der Goldpreis notiert etwas leichter. Das Edelmetall werde von der schwindenden Aussicht auf Zinssenkungen belastet, heisst es. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

Die Ölpreise geben aktuell etwas nach, was Marktteilnehmer auf den am Vortag gemeldeten, überraschend starken Anstieg der US-Rohölvorräte zurückführen. Übergeordnet stütze aber die Möglichkeit einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Das US-Verteidigungsministerium bereitet eigenen Angaben zufolge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in die Region vor.

Die Bilanzsaison bringt derweil Bewegung in Einzelwerte an der Börse. Die Aktien von Cisco fallen um 7,4 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat starke Quartalszahlen vorgelegt, vom Ausblick hatte sich der Markt aber etwas mehr erhofft. Händler erklären die Abgaben auch mit Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf der Aktie.

Überraschend gut seien auch die Geschäftszahlen von Applovin (-13,5%) ausgefallen, doch sorgten sich die Anleger, dass KI dem Geschäftsmodell von Applovin den Boden entziehen könnte, heisst es. Auch hier dürften Gewinne mitgenommen werden. Micron verbessern sich um 4,8 Prozent. Die Titel profitierten weiter von Aussagen des Finanzchefs Mark Murphy, der Bedenken wegen des harten Wettbewerbs im Segment High-Bandwidth-Chips zerstreut habe, so Händler.

Positiv werden die Zahlen von McDonald's aufgenommen. Die Aktie gewinnt 1,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 50.347,25 +0,5% 225,85 +4,3%

S&P-500 6.967,23 +0,4% 25,76 +1,4%

NASDAQ Comp 23.147,14 +0,3% 80,67 -0,8%

NASDAQ 100 25.291,99 +0,4% 90,73 -0,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1884 +0,1% 1,1875 1,1858 +1,1%

EUR/JPY 181,85 -0,0% 181,86 181,99 -1,3%

EUR/CHF 0,9141 -0,2% 0,9160 0,9160 -1,6%

EUR/GBP 0,8699 -0,2% 0,8715 0,8694 -0,1%

USD/JPY 153,03 -0,1% 153,14 153,47 -2,3%

GBP/USD 1,3661 +0,2% 1,3627 1,3639 +1,2%

USD/CNY 6,9265 -0,2% 6,9414 6,9428 -1,2%

USD/CNH 6,8919 -0,2% 6,9062 6,9146 -1,0%

AUS/USD 0,7133 +0,1% 0,7127 0,7111 +6,8%

Bitcoin/USD 67.739,65 +0,5% 67.402,40 67.086,90 -23,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,06 64,46 -0,6% -0,40 +12,8%

Brent/ICE 68,97 69,40 -0,6% -0,43 +14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.064,43 5.083,70 -0,4% -19,27 +17,7%

Silber 83,11 84,37 -1,5% -1,26 +18,3%

Platin 1.789,99 1.805,03 -0,8% -15,04 +3,0%

Kupfer 5,95 5,97 -0,2% -0,01 +4,6%

===

