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13.03.2026 17:02:39

MÄRKTE USA/Wall Street dreht mit steigenden Ölpreisen ins Minus

SentinelOn a
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DOW JONES--Die Wall Street bleibt am Freitag ein Spielball der Erdölpreise. Zwar stabilisieren sich diese im Grossen und Ganzen, drehen aber gleichwohl wieder leicht ins Plus und die US-Börsen geben zuvor gesehene Aufschläge wieder ab. Die Korrelation zwischen Aktien und Öl bleibe hoch, heisst es im Handel. Der Preis für die Nordseesorte Brent zieht um 0,7 Prozent auf 101,18 Dollar je Barrel an. Bei WTI beträgt der Aufschlag 0,9 Prozent.

Zwar gibt es eine Reihe von Versuchen, den Ölpreisanstieg zu stoppen - diese zeigen aber nur mässigen Erfolg. Nach der Freigabe der strategischen Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun, durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den anhaltenden Preisanstieg zu dämpfen. Laut Berichten verhandeln zudem europäische Staaten und auch Indien mit dem Iran über eine Passage von Rohöl durch die extrem unsichere Seestrasse von Hormus.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit stagniert der Dow-Jones-Index bei 46.686 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite drehen 0,3 bzw. 0,6 Prozent ins Minus. Auch der Anleihemarkt dreht leicht. Nach dem jüngsten Anstieg klettert die Rendite im Zehnjahresbereich um 1 weiteren Basispunkt auf das Tageshoch von 4,28 Prozent. Die hohen Ölpreise schüren weiter Inflationssorgen und lassen Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher erscheinen.

Selbst schwache Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, ein nach unten revidiertes US-BIP und eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher ändern an dieser Sicht der Dinge offenbar nichts. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), fiel im Grossen und Ganzen wie erwartet aus, bewegt sich aber gleichwohl weiter klar über dem 2-Prozentziel der Fed und liefert somit auch keine Argumente für Zinssenkungen. Nicht ganz ins Bild passen deutlicher als gedacht gestiegene offene Stellen in den USA im Januar.

Von seinem Status als "sicherer Hafen" in unruhigen Zeiten profitiert erneut der Dollar, der auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten klettert. Für den Dollar-Index geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der Goldpreis steuert dagegen auf einen Wochenverlust zu, der Preis für die Feinunze sinkt um 0,5 Prozent - im Fahrwasser des festen Greenbacks und weiter steigender Marktzinsen.

Bei den Einzelwerten sinkt der Aktienkurs von Adobe um 6,9 Prozent - der Abgang von CEO Shantanu Narayen überschattet positive Erstquartalszahlen und einen ebensolchen Ausblick auf das laufende Quartal. Für Analyst Brent Thill von Jefferies ist die Entscheidung aber die richtige für das Unternehmen. Narayen wird nach 18 Jahren an der Spitze des Softwarekonzerns ausscheiden.

Ulta Beauty stürzen um 11 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhändler prognostiziert für dieses Geschäftsjahr eine Verlangsamung des Wachstums. Dass der Umsatz für das vierte Quartal über den Erwartungen lag, hilft dem Kurs nicht. SentinelOne ziehen um 1,3 Prozent an. Das Cybersicherheitsunternehmen meldete einen Umsatzsprung von 20 Prozent. Insulet büssen 6,1 Prozent ein - der Anbieter von Insulinpumpen kämpft mit Herstellungsproblemen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 46.686,18 +0,0 +8,33 46.677,85

S&P-500 6.653,24 -0,3 -19,38 6.672,62

NASDAQ Comp 22.180,84 -0,6 -131,14 22.311,98

NASDAQ 100 24.433,98 -0,4 -99,60 24.533,58

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,73 -0,03 3,76 3,69

5 Jahre 3,87 -0,01 3,89 3,82

10 Jahre 4,28 +0,01 4,28 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:14

EUR/USD 1,1441 -0,6 -0,0069 1,1510 1,1517

EUR/JPY 182,55 -0,5 -0,8700 183,42 183,4200

EUR/CHF 0,9031 -0,2 -0,0017 0,9048 0,9037

EUR/GBP 0,8643 +0,2 0,0017 0,8626 0,8631

USD/JPY 159,55 +0,1 0,2200 159,33 159,2800

GBP/USD 1,3236 -0,8 -0,0105 1,3341 1,3341

USD/CNY 6,8961 +0,4 0,0272 6,8689 6,8689

USD/CNH 6,9011 +0,3 0,0210 6,8801 6,8807

AUS/USD 0,701 -0,9 -0,0064 0,7074 0,7079

Bitcoin/USD 72.347,56 +3,1 2.154,22 70.193,34 70.094,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,56 +0,9 0,83 95,73

Brent/ICE 101,18 +0,7 0,72 100,46

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.052,19 -0,5 -26,70 5.078,89

Silber 80,80 -3,5 -2,96 83,76

Platin 2.055,46 -3,6 -76,54 2.132,00

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 12:02 ET (16:02 GMT)

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:28 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
09:23 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’430.08 19.76 BDASDU
Short 13’717.78 13.59 SRPB6U
Short 14’194.45 8.98 SE0BNU
SMI-Kurs: 12’819.83 13.03.2026 17:21:26
Long 12’371.52 19.76 S5CBOU
Long 12’075.93 13.59 SXMBOU
Long 11’566.65 8.89 BBWS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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