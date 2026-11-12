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12.11.2026 18:30:48

MÄRKTE USA/Wall Street dreht leicht ins Plus - Nvidia-Entwicklungen belasten nur kurz

NVIDIA
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DOW JONES--Die Entwicklungen rund um Nvidia haben die Wall Street am Donnerstag nur kurzzeitig belastet. Nach anfänglichen Verlusten, die im Technologie-Sektor auch etwas deutlicher ausfielen, haben sich die Indizes wieder erholt und leicht ins Plus gedreht. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 52.661 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 zeigt sich mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigen sich wenig verändert.

Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern vor der Handelseröffnung mitteilte. Die Nvidia-Aktie liegt nach einem 13-prozentigen Kurseinbruch zu Handelsbeginn noch 5,4 Prozent im Minus. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung des Konzerns vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei aussereheliche Affären - eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Leicht belastet wird das Sentiment ausserdem von Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt.

Nvidias Ernennung von Kress zur Interims-CEO wird zwar als verlässliche Wahl angesehen, doch fehle ihr das weltweite Ansehen und sie werde kaum in der Lage sein, derart tiefgreifende globale Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, sagt Susannah Streeter von Wealth Club. Nvidias Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, erwartet Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der Abgang von Huang Nvidia aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Grösse von Nvidia würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von Nvidia finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von Nvidia wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer.

Die Aktien von Coreweave (-7,9%) und Oracle (-1,2%) zeigen sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, heisst es. Dagegen geht es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 5,1 Prozent aufwärts. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutzniesser zu sein, so Teilnehmer.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Technologie-Sektor setzen die US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht höher als erwartet aus. Die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser in den USA ist im Oktober deutlicher als erwartet gesunken - auf das niedrigste Niveau seit 2010.

Die Berichtssaison geht zudem weiter. Nach der Schlussglocke werden unter anderem Cisco und Applied Materials einen Blick in die Bücher gewähren.

Für die Renditen am US-Anleihemarkt geht es nach der Feiertagspause zur Wochenmitte weiter kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 11 Basispunkte auf 5,10 Prozent. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen grossen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird aktuell mit 88 Prozent eingepreist, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Für eine Anhebung um 50 Basispunkte liegt diese bei 12 Prozent.

Der Dollar legt weiter zu, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die jüngste rasante Aufwertung könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank weiter fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen war. Seine jüngste Stärke beziehe der Greenback aus den gestiegenen Markterwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember, heisst es.

Die Ölpreise holen zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehen ins Plus. Ein Fass der Sorte Brent steigt um 1,3 Prozent auf 93,94 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Diese Hoffnungen haben sich mit der Kehrtwende von US-Präsident Trump wieder zerstreut.

Der Goldpreis setzt seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze fällt um 2,8 Prozent auf 3.875 Dollar. Höhere Zinsen machen Gold als Anlage weniger attraktiv, heisst es.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.661,09 +0,3 +174,60 52.486,49

S&P-500 7.629,33 +0,1 +9,95 7.619,38

NASDAQ Comp 25.462,34 -0,0 -3,85 25.466,19

NASDAQ 100 28.378,79 +0,0 +4,54 28.374,25

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,86 +0,13 4,86 4,75

5 Jahre 4,95 +0,14 4,95 4,82

10 Jahre 5,10 +0,11 5,10 4,98

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1058 -0,3 -0,0031 1,1089 1,1093

EUR/JPY 176,55 -0,4 -0,6200 177,17 177,3000

EUR/CHF 0,9234 -0,0 -0,0004 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8354 +0,0 0,0003 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,65 -0,1 -0,1200 159,77 159,8200

GBP/USD 1,3234 -0,4 -0,0046 1,328 1,3280

USD/CNY 6,6704 0,0 0,0001 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6721 -0,0 -0,0016 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,6808 -0,6 -0,0038 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 71.677,35 -3,6 -2.636,96 74.314,31 74.178,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,50 +1,1 0,97 86,53

Brent/ICE 93,94 +1,3 1,18 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.875,17 -2,8 -112,12 3.987,29

Silber 50,07 -3,1 -1,62 51,69

Platin 1.522,98 -0,9 -14,30 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 12:31 ET (17:31 GMT)

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