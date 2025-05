MÄRKTE USA/Wall Street dank Technologieriesen in Kauflaune

DOW JONES--Die Wall Street nimmt am Donnerstag den Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft mit. Der marktbreite S&P-500 könnte den achten Gewinntag in Serie verbuchen und offenbart schon jetzt die beste Siebentagebilanz seit 2020. Gestützt wird die positive Stimmung diesmal von starken Geschäftsberichten wichtiger Technologie-Unternehmen, Meta Platforms und Microsoft liefern die grössten Positiv-Überraschungen. Die beiden Aktien schnellen um 4,8 und 8,7 Prozent nach oben. Microsoft hat im dritten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und erhöht die Preise für Xbox-Konsolen. Auch Meta Platforms hat in der ersten Periode die Erwartungen klar übertroffen.

Medienberichte lassen zudem die Hoffnungen steigen, dass sich die USA und China trotz der jüngsten Eiszeit auf ein Handelsabkommen einigen könnten. Verschiedene Stellen in den USA sollen im Kontakt mit chinesischen stehen, heisst es. Der Dow-Jones-Index zieht bis zum Mittag (US-Ostküstenzeit) um 0,4 Prozent auf 40.816 Punkte an, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,8 bzw. 1,7 Prozent. "Die Wall Street steht vor einem Anstieg, da sich Knospen des Mai-Optimismus entfalten, unterstützt durch die Stärke der grossen Technologieunternehmen", sagt Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten und eine enttäuschend ausgefallene Zweitlesung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erinnern Anleger aber daran, dass die Zollthematik keineswegs ausgestanden ist. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes rutschte tiefer in den Kontraktionsbereich, wenngleich Volkswirte noch Schlimmeres befürchtet hatten. Die durch die Bank schwächeren Daten reihen sich nahtlos ein in eine Serie zuletzt mies ausgefallener Konjunkturdaten - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump . Die Zölle sollen nach der jüngsten Verschiebung überwiegend im Juli in Kraft treten - sie werfen aber ihre Schatten bereits merklich voraus.

Die positive Stimmung bei Aktien schwappt an den Rentenmarkt über und drückt die Notierungen ins Minus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dreht somit ins Plus und klettert um 5 Basispunkte auf 4,22 Prozent. Zuvor waren die trüben Konjunkturaussichten erneut mit möglichen Zinssenkungen in Verbindung gebracht worden - zumal US-Finanzminister Scott Bessent die US-Notenbank indirekt dazu aufforderte.

Der Dollar steigt mit den anziehenden Marktzinsen auf ein neues Zweiwochenhoch, der Dollar-Index gewinnt weitere 0,8 Prozent. Ausgerechnet die schwachen Konjunkturdaten könnten den Greenback stützen, meinte Devisenanalystin Thu Lan Ngyuen von der Commerzbank bereits am Vortag. Denn Präsident Trump könnte sich gezwungen sehen, seine Zölle zurückzunehmen, wenn die US-Wirtschaft durch die Zollpolitik Schaden nehme. Händler sehen die These durch Hoffnungen auf einen "Deal" mit China untermauert.

Der Goldpreis ist auf dem Rückzug, die Feinunze verbilligt sich um 2,3 Prozent - auch belastet vom festen Dollar und steigenden Marktzinsen. Seit Jahresbeginn liegt das Edelmetall aber noch immer 20 Prozent im Plus, daher sprechen Händler auch von anhaltenden Gewinnmitnahmen.

Die Ölpreise stabilisieren sich nach ihrem jüngsten Preisrutsch, bleiben aber schwach. Der Ölmarkt leidet unter einem schwächeren globalen Nachfragewachstum und einem robusten Angebot mit einem grossen Überhang, wie MUFG einschätzt.

Berichtssaison macht Kurse

Neben Meta und Microsoft hat auch Qualcomm im Technologiesektor durchaus ansehnliche Geschäftszahlen vorgelegt. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal verfehlte allerdings die Markterwartung. Der Kurs sinkt um 8,4 Prozent. Ebay (-1,3%) hat im ersten Quartal etwas mehr verdient als erwartet. Der Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen. Zudem bekommt der US-Konzern eine neue Finanzchefin, was für etwas Unruhe sorgt.

McDonald's geben um 1,2 Prozent ab, nachdem der Fast-Food-Gigant einen Gewinnrückgang von 3 Prozent für das erste Quartal gemeldet hat. Umsatz und Gästezahlen in den Restaurants sanken im Vergleich zum Vorjahr. Nettogewinn und Umsatz von Mastercard (-0,3%) sind im ersten Quartal aufgrund eines gestiegenen Ausgabenvolumens und des Wachstums der angeschlossenen Händler des Kreditkartenkonzerns gestiegen. Allerdings mussten Rabatte und Anreize dafür deutlich erhöht werden.

Der Vorstand des Elektroautoherstellers Tesla (+0,6%) hat nach Informationen des Wall Street Journal im vergangenen Monat die Suche nach einem Nachfolger für CEO Elon Musk begonnen. Die Spannungen im Unternehmen hatten zugenommen. Umsätze und Gewinne gingen rapide zurück. Nach Ansicht von Wedbush dürfte der E-Autobauer nun aber nicht mehr auf der Suche nach einem neuen CEO sein.

Amazon (+2,8%) will 4 Milliarden Dollar investieren, um ihr Liefernetz in ländlichen Gebieten der USA auf über 200 Lieferstationen Kleinstädten zu erweitern. General Motors (-0,1%) hat ihre Jahresprognose gesenkt, um erwartete Belastungen durch Importzölle auf die Automobilindustrie von 4 bis 5 Milliarden Dollar zu berücksichtigen. GM hatte erst vor wenigen Tagen die bisherige Gewinnprognose auf Eis gelegt.

CVS Health springen nach überzeugenden Geschäftszahlen um 6,2 Prozent nach oben. Eli Lilly stürzen dagegen im Gesundheitssektor nach einem gesenkten Ausblick um 11,1 Prozent ab. Moderna fallen nach einem Verlustausweis um 5 Prozent.

===

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 40.816,43 +0,4% 147,07 -4,7%

·S&P-500 5.613,74 +0,8% 44,68 -5,5%

·NASDAQ Comp 17.748,45 +1,7% 302,11 -9,7%

·NASDAQ 100 19.834,56 +1,3% 263,55 -6,9%

·

·DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:10 Uhr % YTD

·EUR/USD 1,1284 -0,4% 1,1329 1,1401 +9,5%

·EUR/JPY 164,1110 +1,3% 161,9645 162,0620 -0,5%

·EUR/CHF 0,9383 +0,3% 0,9359 0,9388 +0,1%

·EUR/GBP 0,8504 +0,0% 0,8502 0,8507 +2,8%

·USD/JPY 145,4110 +1,7% 142,9595 142,1595 -9,1%

·GBP/USD 1,3270 -0,4% 1,3328 1,3402 +6,4%

·USD/CNY 7,1870 +0,0% 7,1870 7,1873 -0,3%

·USD/CNH 7,2797 +0,1% 7,2698 7,2688 -0,9%

·AUS/USD 0,6368 -0,5% 0,6402 0,6387 +3,5%

·Bitcoin/USD 96.964,95 +2,7% 94.449,95 95.120,25 +1,2%

·

·ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 58,12 58,19 -0,1% -0,07 +1,6%

·Brent/ICE 60,94 61,04 -0,2% -0,10 -18,4%

·

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

· Gold 3213,80 3288,78 -2,3% -74,98 +25,3%

·Silber 28,46 28,80 -1,2% -0,34 +3,1%

·Platin 852,66 857,64 -0,6% -4,98 -2,0%

·Kupfer 4,58 4,56 +0,3% 0,02 +12,7%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

