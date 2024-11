MÄRKTE USA/Wall Street am Wahltag deutlich im Plus

DOW JONES--Am Tag der US-Präsidentschaftswahl hat sich die Wall Street erstaunlich fest präsentiert. Umfragen deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump hin. Die gestiegenen Kurse könnten ein Indiz sein, dass Aktienanleger möglicherweise auf einen Trump-Sieg setzten. Analyst Jordan Klein von Mizuho Securities wies darauf hin, dass der S&P-500 seit 1980 an acht der vergangenen zehn Präsidentschaftswahltagen gestiegen sei, sofern die Börse geöffnet war. Der Dow-Jones-Index stieg um 1,0 Prozent auf 42.222 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen um 1,2 bzw. 1,4 Prozent an. Dabei wurden an der Nyse 2.249 (Montag: 1.657) Kursgewinner gezählt, denen 546 (1.149) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 44 (45) Titel.

"Wir haben uns entschieden, unsere Portfolios mit Unternehmen zu positionieren, deren Fundamentaldaten nicht stark von Wahlergebnissen abhängen oder bei denen es in naher Zukunft nicht so viel Unsicherheit bei den Erträgen gibt", erläuterte Portfolioverwalter Brian Burrell von Thornburg Investment Management seine Wahlstrategie.

Etwas Schub verliehen positive Konjunkturdaten der Börse. Denn die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA war im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Der ISM-Index sprang deutlicher in den Wachstum anzeigenden Bereich, Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Damit verdichteten sich Anzeichen einer weichen Landung der US-Konjunktur. Auf die am Donnerstag anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank hatten die Daten aber kaum Einfluss. Am Zinsterminmarkt wurde eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent eingepreist.

"Trump-Trade" wieder Thema

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen zunächst nach ihrem Vortagesrücksetzer wieder deutlicher - begünstigt durch die starken Daten, die für einen weniger aggressiven Zinssenkungszyklus sprachen. Doch nach einer starken Nachfrage bei einer Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen am Primärmarkt erholten sich die Anleihen und die Renditen kamen deutlich zurück.

Der Dollar gab nach Handelsbilanzdaten etwas deutlicher nach, für den Dollarindex ging es um 0,4 Prozent nach unten. Das Defizit in der US-Handelsbilanz war im September deutlich gestiegen. Laut Devisenhändlern preiste der Markt anders als bei Aktien einen Sieg des Republikaners Donald Trump etwas aus. Letzte Umfragen deuteten zwar weiterhin ein enges Rennen der beiden Präsidentschaftskandidaten an, sahen bei Harris aber einen Tick neuen Schwungs bei der Wählergunst. Trumps Wirtschaftspolitik gilt als dollar-freundlich.

Der nachgebende Dollar stützte die Ölpreise. Sie profitierten daneben weiterhin von dem Umstand, dass das Kartell Opec+ seine geplante Fördermengenerhöhung verschiebt. Auch der Nahostkonflikt und die jüngsten iranischen Drohungen gegen Israel gaben Auftrieb.

Ferrari von Geschäftszahlen ausgebremst

Die Boeing-Aktie sank um 2,6 Prozent, nachdem die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer dem Tarifangebot des Flugzeugherstellers zugestimmt hatten, womit der seit fast acht Wochen andauernde Streik beendet wurde. Die Einigung wird jedoch teuer für den Konzern.

Dupont hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und die Gewinnprognose erhöht. Das wurde mit einem Kursplus von 4,7 Prozent honoriert. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Ferrari-Zahlen aufgenommen. Der italienische Hersteller von Luxussportwagen hat zwar Umsatz und Gewinn gesteigert, doch hatten Analysten bei Umsatz und Auslieferungszahlen mehr erwartet. Der Kurs fiel um 7,4 Prozent.

Überraschend starke Geschäftszahlen legte das Softwareunternehmen Palantir Technologies vor. Die Aktie machte einen Satz von 23,5 Prozent. Astera Labs sprangen nach Geschäftsausweis und Ausblick über Markterwartung um 37,8 Prozent nach oben. Celanese brachen um 26,3 Prozent ein - nach schwachen Geschäftszahlen und einer Dividendensenkung. Marqeta stürzten nach einem gesenkten Ausblick gar um 42,5 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.221,88 +1,0% 427,28 +12,0%

S&P-500 5.782,76 +1,2% 70,07 +21,2%

Nasdaq-Comp. 18.439,17 +1,4% 259,19 +22,8%

Nasdaq-100 20.227,46 +1,3% 263,85 +20,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,20 +3,4 4,16 -22,4

5 Jahre 4,17 +2,7 4,14 16,9

7 Jahre 4,23 +1,0 4,22 26,0

10 Jahre 4,29 +0,6 4,28 41,0

30 Jahre 4,45 -1,2 4,47 48,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0926 +0,4% 1,0890 1,0890 -1,1%

EUR/JPY 165,54 +0,0% 165,73 165,61 +6,4%

EUR/CHF 0,9433 +0,3% 0,9408 0,9400 +1,7%

EUR/GBP 0,8387 -0,1% 0,8389 0,8403 -3,3%

USD/JPY 151,51 -0,4% 152,19 152,08 +7,5%

GBP/USD 1,3027 +0,6% 1,2981 1,2956 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1030 -0,1% 7,1082 7,1063 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 69.323,10 +2,1% 68.762,70 68.586,95 +59,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,13 71,47 +0,9% +0,66 +2,0%

Brent/ICE 75,64 75,08 +0,7% +0,56 +1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,405 40,52 -0,3% -0,12 +2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.742,90 2.737,03 +0,2% +5,88 +33,0%

Silber (Spot) 32,64 32,45 +0,6% +0,19 +37,3%

Platin (Spot) 1.000,73 983,50 +1,8% +17,23 +0,9%

Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,6% +0,03 +12,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

