MÄRKTE USA/Verschnaufpause - Spannung vor Fed-Projektionen steigt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenauftakt deuten die Futures auf die US-Aktienindizes zum Start am Dienstag auf eine Verschnaufpause und insgesamt leichtere Tendenz hin. Auf dem Kalender stehen zwar diverse Konjunkturdaten, nur einen Tag vor der fest erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank müssten sie aber schon extrem von den Erwartungen abweichen, um noch für Verwerfungen sorgen.

Die grössere Frage sei, ob die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft die Notenbanker dazu veranlassen wird, bei der künftigen Lockerung der Geldpolitik vorsichtiger zu sein, heisst es im Handel mit Blick auf den Mittwoch. Angedeutet hat die Fed das bereits. Deshalb waren die Renditen am Anleihemarkt zuletzt auch bereits gestiegen. Aktuell ziehen sie weiter an, im Zehnjahresbereich liegt die Rendite bei 4,62 Prozent. Beim Dollar tut sich wenig. Er steigt leicht, was aber eher einer Euro-Schwäche geschuldet sein dürfte, nachdem der deutsche Ifo-Index enttäuschend ausgefallen ist.

Im Rahmen der Erwartung sind unterdessen die US-Einzelhandelsumsätze im November ausgefallen. Sie stiegen zum Vormonat um 0,7 Prozent, etwas stärker als mit 0,5 Prozent geschätzt. Dafür blieb das Wachstum in der Kernrate ohne Kfz mit 0,2 Prozent minimal hinter der Schätzung von Volkswirten zurück. Kurz vor Handelsbeginn stehen noch Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im November auf dem Terminkalender und während des frühen Handels die Lagerbestände für Oktober.

Die Ölpreise geben um bis zu 1,3 Prozent nach, worunter Aktien der Branche leiden könnten. Bereits in Europa werden am Dienstag Öltitel eher verkauft. Zum einen laufe die Konjunktur in einigen Teilen der Welt schwach, zum anderen werde die Trump-Regierung über Fracking das Ölangebot nach oben treiben, was fallende Preise bewirke, heisst es.

Unternehmensseitig ist die Lage, was kursbewegende Nachrichten betrifft, dünn. Walmart zeigen sich wenig bewegt davon, dass der Einzelhandelsriese eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Lieferdienst Meituan geschlossen hat. Red Cat Holdings sacken vorbörslich um 15 Prozent ab, nachdem der Drohnenbauer für das zweite Quartal einen Verlust berichtet hat. Solaredge machen mit einer Hochstufung auf "Kaufen" von "Verkaufen" durch Goldman Sachs einen Satz um 15,5 Prozent.

Tesla steigen nach dem kräftigen Vortagesplus und einem Rekordhoch auf Schlusskursbasis um weitere gut 2 Prozent auf gut 473 Dollar. Auslöser des jüngsten Anstiegs ist eine Kurszielerhöhung durch Wedbush auf 515 von 400 Dollar.

Amentum werden 4,5 Prozent höher gesehen, nachdem der Regierungs- und Handelsdienstleister im jüngsten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben hat.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 +1,9 4,25 -14,7

5 Jahre 4,29 +3,3 4,25 28,8

7 Jahre 4,36 +3,2 4,33 38,9

10 Jahre 4,43 +2,8 4,40 54,9

30 Jahre 4,62 +2,6 4,60 65,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0493 -0,2% 1,0500 1,0498 -5,0%

EUR/JPY 161,54 -0,3% 161,82 161,96 +3,8%

EUR/CHF 0,9405 +0,1% 0,9406 0,9381 +1,4%

EUR/GBP 0,8267 -0,3% 0,8274 0,8274 -4,7%

USD/JPY 153,96 -0,1% 154,11 154,27 +9,3%

GBP/USD 1,2692 +0,1% 1,2690 1,2687 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2935 +0,0% 7,2924 7,2937 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 107.396,65 +1,4% 106.922,15 106.704,10 +146,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,09 70,71 -0,9% -0,62 +0,2%

Brent/ICE 73,10 73,91 -1,1% -0,81 -1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,675 39,50 +5,5% +2,18 +2,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.641,84 2.653,93 -0,5% -12,08 +28,1%

Silber (Spot) 30,26 30,58 -1,0% -0,31 +27,3%

Platin (Spot) 933,10 938,25 -0,5% -5,15 -5,9%

Kupfer-Future 4,10 4,14 -1,0% -0,04 +3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 08:54 ET (13:54 GMT)