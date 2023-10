MÄRKTE USA/US-Börsen von Renditerückgang gestützt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages dürfte die Wall Street am Dienstag noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt schliessen. Deutlich sinkende US-Renditen am Rentenmarkt verleihen den Aktienkursen Rückenwind. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen begründen Händler mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen. Die japanische Notenbank hatte an ihrem kurzfristigen Zinsziel von minus 0,1 Prozent festgehalten und keine Abkehr ihrer ultalockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Von der US-Notenbank wird erwartet, dass sie am Mittwoch die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Gestützt werden die Notierungen der US-Staatsanleihen zusätzlich von der geringer als geplant ausfallenden Neuverschuldung in den USA. Auch schwache Daten aus China fachen das Interesse an US-Anleihen an.

Der Dollar gibt mit den sinkenden Renditen leicht nach. Zum Yen steigt der Greenback dagegen und nimmt erneut die Hürde von 150 Yen. Wider Erwarten hat die Bank of Japan (BoJ) keine Signale in Richtung eines Ausstiegs aus ihrer ultralockeren Geldpolitik gesendet, wie Analysten anmerken.

Die Erdölpreise erholen sich nach ihrem Abwärtsrutsch des Vortages leicht. Zwar bleibe der befürchtete Flächenbrand in Nahost aus, gleichwohl sei der Preisverfall etwas übertrieben ausgefallen, heisst es. Denn es bestünden natürlich weiterhin geopolitische Risiken hinsichtlich der Versorgungssicherheit - vor allem der mögliche Ausfall iranischen Öls.

Berichtssaison ohne Pause

Neben dem Umfeld an den Finanzmärkten machen auch weiterhin Geschäftsausweise zum dritten Quartal Kurse. So hat der Baumaschinenhersteller Caterpillar dank höherer Preise und Volumina mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Allerdings enttäuscht das Unternehmen mit dem Ausblick auf das laufende Quartal, in der Folge gibt der Kurs vorbörslich um 4,8 Prozent nach.

Pfizer hat für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Verlust gemeldet und auch beim Umsatz enttäuscht. Allerdings bestätigte der Arzneimittelhersteller seine Jahresprognose, der Kurs gibt 0,6 Prozent ab. GE Healthcare Technologies ziehen dagegen um 0,5 Prozent an. Der Medizintechniker überraschte mit Ergebnissen und Margen in der dritten Periode positiv. Der US- Biotech -Konzern Amgen (-1,6%) hat im dritten Quartal bei einem höheren Umsatz weniger verdient.

Mit einem Kurssprung von 16,7 Prozent reagiert die Pinterest-Aktie auf die Drittquartalszahlen der Online-Plattform. Das Unternehmen hat mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch der Ausblick sei solide, urteilten Marktbeobachter. Dagegen geht es für VF Corp um 6,4 Prozent abwärts. Der Hersteller von Sneakern der Marke Vans hat mit dem Ergebnis seines zweiten Geschäftsquartals die Erwartungen verfehlt und den Ausblick kassiert.

Wolfspeed machen einen Satz von 13 Prozent nach oben. Der Verlust des Halbleiterunternehmens im ersten Geschäftsquartal fiel geringer aus als von Analysten befürchtet. Auch der Ausblick war besser als angenommen. Pulmonx verteuern sich um 19 Prozent, nachdem der Spezialist für minimalinvasive Behandlungen von Lungenkrankheiten seine Umsatzprognose angehoben hatte. Mit Enttäuschung reagierten Anleger bei Petmed auf die gestrichene Dividende. Die Aktie sackt um 27,2 Prozent ab.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,01 -4,6 5,06 59,2

5 Jahre 4,76 -5,9 4,82 76,5

7 Jahre 4,82 -7,3 4,90 85,3

10 Jahre 4,81 -7,9 4,89 93,4

30 Jahre 4,97 -8,0 5,05 100,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0642 +0,3% 1,0609 1,0611 -0,6%

EUR/JPY 160,39 +1,3% 159,39 158,19 +14,3%

EUR/CHF 0,9615 +0,4% 0,9570 0,9573 -2,9%

EUR/GBP 0,8742 +0,2% 0,8734 0,8735 -1,2%

USD/JPY 150,73 +1,1% 150,23 149,10 +15,0%

GBP/USD 1,2172 +0,1% 1,2146 1,2148 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3339 +0,1% 7,3331 7,3273 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 34.426,35 -0,2% 34.296,72 34.511,20 +107,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,82 82,31 +0,6% +0,51 +7,1%

Brent/ICE 88,06 87,45 +0,7% +0,61 +7,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,6 51,00 -2,7% -1,40 -44,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.998,93 1.995,10 +0,2% +3,83 +9,6%

Silber (Spot) 23,16 23,30 -0,6% -0,14 -3,4%

Platin (Spot) 936,35 934,60 +0,2% +1,75 -12,3%

Kupfer-Future 3,66 3,66 -0,0% -0,00 -4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

