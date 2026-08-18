Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’317 0.1%  SPI 20’159 -0.1%  Dow 53’431 -0.1%  DAX 26’206 -0.5%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’495 -0.5%  Gold 4’403 -0.3%  Bitcoin 52’060 -0.3%  Dollar 0.8120 0.1%  Öl 91.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie fällt dennoch
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Suche...

Klarna Aktie 143343435 / GB00BMHVL512

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 14:49:40

MÄRKTE USA/Unsicherheit um Iran-Krieg dürfte belasten - Chip-Werte unter Druck

Klarna
12.81 CHF -19.69%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten und damit die negative Tendenz vom Wochenbeginn fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 verliert 0,5 Prozent. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq reduziert sich um 1,3 Prozent. Im Fokus steht weiterhin der Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Die im Juni getroffene Absichtserklärung zwischen den Ländern, die eine Frist von 60 Tagen für die Einigung auf ein Friedensabkommen beinhaltete, ist am Montag abgelaufen.

In der Folge ziehen die Ölpreise an, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 91,18 Dollar je Barrel nach oben. Es ist bereits der dritte Handelstag in Folge mit einem Anstieg. "Das Auslaufen des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran bestärkt Sorgen über weitere Liefer-Unterbrechungen und die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus", so IG.

Zudem hatte Trump am Vortag dem Oman mit einer Bombardierung gedroht, sollte dieser sich den Bemühungen der USA um ein Friedensabkommen mit dem Iran "in den Weg stellen". US-Streitkräfte könnten den Golfstaat angreifen, falls er die Blockade iranischer Schiffe in der Strasse von Hormus störe, sagte der US-Präsident gegenüber Fox News. Damit schwinden die Hoffnungen auf eine Friedenslösung weiter, heisst es.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter nach oben. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen hat ihren jüngsten Anstieg ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert. Die Rendite der zehnjährigen Papiere liegt auf dem höchsten Niveau seit Ende Juli - aktuell legte sie um 2 Basispunkte auf 4,74 Prozent zu. "Die sich verschärfende Lage im Nahen Osten ist wahrscheinlich ein Faktor, der die Sorgen über die Inflation und die Besorgnis über die Haushaltslage der USA verstärkt", heisst es von der MUFG. "In den USA gibt es nach wie vor keinerlei Bestrebungen, die Haushaltslage USA anzugehen, und das belastet zunehmend das lange Ende der Zinskurve."

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten liefern keinen Impuls. So fielen die Baubeginne im Juli mit einem Minus von 12,4 Prozent doppelt so stark wie erwartet. Dagegen legten die Baugenehmigungen um 5,0 Prozent, während hier ein leichter Rückgang prognostiziert worden war. Die Importpreise fielen im Juli um 0,4 Prozent, während die Prognose auf ein Plus von 0,1 Prozent gelautet hatte. Kurz vor der Startglocke folgt noch die Industrieproduktion für den Juli.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Home Depot vorbörslich um 2,1 Prozent nach oben. Die US-Baumarktkette hat im zweiten Quartal die niedrigen Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen verwies auf eine starke Nachfrage nach kleineren Renovierungsprojekten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie übertraf mit 4,92 Dollar die Analystenschätzungen von 4,73 Dollar, während der Umsatz um 5,6 Prozent auf 47,9 Milliarden Dollar stieg und damit die Erwartungen von 47,2 Milliarden Dollar überbot. Am Donnerstag folgen noch die Quartalsergebnisse von Walmart. Die Zahlen beider Unternehmen gelten als Hinweis auf das Konsumverhalten in den USA.

Unter Druck stehen dagegen die Werte aus dem Chip-Sektor. Die anziehenden Kapitalkosten belasten hier - gerade vor dem Hintergrund der zuletzt immer stärker gestiegenen Investitionen im KI-Bereich. Die Aktien von Nvidia reduzieren sich um 2,0 Prozent, Western Digital knicken um 6,3 Prozent ein und Sandisk fallen um 5,5 Prozent.

Die Aktien von Klarna fallen um 18,7 Prozent. Das Zahlungsunternehmen muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Niclas Neglén plant, von dieser Position Anfang nächsten Jahres zurückzutreten. Das Unternehmen senkte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Ergebnisse für das zweite Quartal lagen dagegen über den Erwartungen der Analysten.

Der Dollar stabilisiert sich nach den jüngsten Abgaben. Die Meldungen rund um den Iran-Krieg stützen den "sicheren Hafen" Greenback, heisst es. Allerdings preisen die Märkte nach den jüngsten schwachen Daten eine Zinserhöhung der US-Notenbank bis zum Jahresende nicht mehr vollständig ein, heisst es. Dies hatte den Dollar zuletzt unter Druck gesetzt.

Der Goldpreis gibt nach den jüngsten Aufschlägen leicht nach. Die Feinunze reduziert sich um 0,5 Prozent auf 4.394 Dollar. Den nächsten Impuls dürfte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwochabend liefern.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 +0,02 4,20 4,18

5 Jahre 4,39 +0,02 4,40 4,37

10 Jahre 4,74 +0,02 4,75 4,72

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:49

EUR/USD 1,1572 -0,1 -0,0007 1,1579 1,1589

EUR/JPY 184,81 +0,1 0,1800 184,63 184,7000

EUR/CHF 0,9404 +0,2 0,0016 0,9388 0,9384

EUR/GBP 0,8554 +0,1 0,0007 0,8547 0,8544

USD/JPY 159,69 +0,2 0,2600 159,43 159,3600

GBP/USD 1,3522 -0,2 -0,0021 1,3543 1,3560

USD/CNY 6,742 +0,0 0,0021 6,7399 6,7399

USD/CNH 6,7456 +0,1 0,0037 6,7419 6,7413

AUS/USD 0,7107 +0,1 0,0004 0,7103 0,7113

Bitcoin/USD 64.241,22 -0,2 -113,84 64.355,06 64.079,02

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,08 +0,7 0,58 84,5

Brent/ICE 91,18 +0,3 0,31 90,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.394,23 -0,5 -20,96 4.415,19

Silber 65,10 -1,1 -0,70 65,80

Platin 1.750,12 -1,1 -20,02 1.770,14

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Klarna

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Klarna

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’827.04 19.86 STBYEU
Short 15’135.41 13.89 S3B2AU
Short 15’709.29 8.88 SABNBU
SMI-Kurs: 14’317.08 18.08.2026 15:36:34
Long 13’671.28 19.86 SGBNXU
Long 13’361.30 13.95 SJBMDU
Long 12’776.83 8.91 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Klarna 12.81 -19.69% Klarna

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.