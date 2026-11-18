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18.11.2026 18:23:39
MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Zwischen Nvidia-Zahlen und Anthropic-Börsendebüt
DOW JONES--Nach überzeugenden Nvidia-Quartalszahlen zeigt sich die Wall Street am Mittwochmittag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Teilnehmer schliessen nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen. Der Dow-Jones-Index fällt um 1,0 Prozent auf 50.277 Punkte. Für den breiter gefassten S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten. Dagegen zeigen sich die technologielastigen Nasdaq-Indizes leicht im Plus.
Nvidia hatte mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen - der Konzern verzeichnete ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen. Im wichtigsten Segment, dem Geschäft mit Rechenzentren, wurde ein Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar erzielt - ein Anstieg von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, rund 4 Prozent mehr als von Analysten geschätzt. Die Nvidia-Aktie verliert nach anfänglichen Gewinne nun 2,5 Prozent. Auch die Aktien anderer Chip- und Speicherhersteller wie Micron und Sandisk verzeichnen Verluste von bis zu 3,6 Prozent.
Der Fokus liegt nun auf dem Anthropic-Börsengang. Das Unternehmen rechnet angesichts der starken Investorennachfrage damit, die Aktien teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien zu mehr als 80 Dollar ausgeben und damit über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegen. Der Ausgabepreis soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.
Für etwas Entspannung sorgt ausserdem, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen grossen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach den jüngsten hohen US-Inflationsdaten zunehmend spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um jeweils 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen. Dagegen erklärte Christopher Waller, Vorstandsmitglied der US-Notenbank, die Fed müsse aggressivere Massnahmen ergreifen, um die Inflation einzudämmen. Genauere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed erhoffen sich Anleger am Abend vom Protokoll der vergangenen Notenbank-Sitzung.
An US-Konjunkturdaten wurden lediglich die US-Baubeginne und -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Anstieg um 9,9 Prozent, während Ökonomen lediglich mit einer Zunahme um 2,4 Prozent gerechnet hatten.
Die Ölpreise geben deutlicher nach. Ein Barrel der Sorte Brent fällt um 2,6 Prozent auf 90,71 Dollar. "Weitere Störungen im Bereich der Strasse von Hormus bleiben ein wichtiges Aufwärtsrisiko, aber die steigende OPEC+-Produktion, robuste russische Exporte und wachsende US-Lagerbestände deuten auf ein entspannteres Angebotsbild hin", so die ING. Die fortgesetzten Angriffe des Iran gegen Kuwait und Bahrain sowie die Attacken auf Schiffe in der Strasse von Hormus belasten das Sentiment nicht. Nach den wöchentlichen US-Öllagerdaten bauen die Notierungen ihre Verluste aus. Diese haben sich stärker ausgeweitet als erwartet.
Die Renditen am Anleihemarkt geben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 4 Basispunkte auf 5,06 Prozent. Teilnehmer sprechen jedoch von Zurückhaltung vor dem Fed-Protokoll am Abend und Aussagen weiterer Fed-Mitglieder im Tagesverlauf.
Für den Dollar geht es nach oben - der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent und notiert nahe einem 19-Monats-Hoch. Die geldpolitischen Aussichten kommen dem Greenback weiterhin zugute, so Louis Guy Detata von UEXO.com. Er verweist auf die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed um 25 Basispunkte im Dezember sowie auf weitere Anhebungen im Verlauf des Jahres 2027. Allerdings könnte das Fed-Protokoll, "da eine Anhebung im Dezember fast vollständig eingepreist ist, für den Dollar eher ein Abwärtsrisiko als ein Aufwärtspotenzial bergen".
Der Goldpreis steht unter Druck. Die Feinunze fällt um 2,8 Prozent auf 3.741 Dollar. "Der Ausverkauf wird durch hawkishe Fed-Kommentare angetrieben, die auf die Notwendigkeit mehrerer zusätzlicher Zinserhöhungen vor dem Frühjahr hinweisen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen, zusammen mit der anhaltenden Stärke des Dollars", so die Analysten der Saxo Bank.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 50.276,51 -1,0 -482,91 50.759,42
S&P-500 7.317,59 -0,3 -22,94 7.340,53
NASDAQ Comp 24.347,28 +0,1 +18,89 24.328,38
NASDAQ 100 27.002,34 +0,0 +0,56 27.001,78
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,78 -0,01 4,84 4,77
5 Jahre 4,87 -0,03 4,94 4,86
10 Jahre 5,06 -0,04 5,13 5,06
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32
EUR/USD 1,0968 -0,3 -0,0029 1,0997 1,1013
EUR/JPY 174,71 -0,3 -0,5600 175,27 175,4000
EUR/CHF 0,9248 +0,0 0,0003 0,9245 0,9234
EUR/GBP 0,8343 +0,2 0,0018 0,8325 0,8333
USD/JPY 159,28 -0,0 -0,0700 159,35 159,2400
GBP/USD 1,3144 -0,5 -0,0064 1,3208 1,3215
USD/CNY 6,6676 +0,0 0,0017 6,6659 6,6659
USD/CNH 6,6697 +0,0 0,0027 6,6670 6,6656
AUS/USD 0,6711 -0,3 -0,0020 0,6731 0,6738
Bitcoin/USD 62.643,55 -2,6 -1.664,90 64.308,45 63.814,18
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 82,48 -4,1 -3,53 86,01
Brent/ICE 90,71 -2,6 -2,43 93,14
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.741,29 -2,8 -108,48 3.849,77
Silber 44,96 -5,1 -2,43 47,40
Platin 1.364,40 -4,6 -65,30 1.429,70
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 12:24 ET (17:24 GMT)
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