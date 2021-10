MÄRKTE USA/Überzeugende Berichtssaison sorgt für neue Rekordstände

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der bislang positive Verlauf der Berichtssaison trieb die Kurse weiter an, so Teilnehmer. Dagegen traten die Sorgen um eine steigende Inflation und anhaltende Lieferkettenprobleme sowie Bedenken um die weltweite Konjunkturerholung in den Hintergrund. Allerdings kamen die Indizes von ihren Tageshochs wieder deutlicher zurück.

Denn ein echter Gradmesser für den Verlauf der Berichtssaison kommt nach der Schlussglocke, wenn die Technologie-Schwergewichte Twitter, Microsoft, Advanced Micro Devices sowie die Google-Mutter Alphabet ihre Ergebnisse vorlegen. Im Wochenverlauf folgt noch Apple.

"Die Anleger schieben die Sorgen um die Inflation beiseite. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Unternehmenszahlen, die auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin überraschen", so Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei ThinkMarkets. Die Analysten der Deutschen Bank geben sich indessen etwas vorsichtiger. "Auch wenn dies insgesamt eine gute Gewinnsaison war, sehen wir immer mehr Unternehmen mit Lieferrückständen, Einstellungsproblemen und steigenden Inputpreisen, die die Gewinne belasten", so die Experten.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 16 Punkte auf 35.757 Punkte. Der S&P-500 kletterte um 0,2 Prozent. Beide Indizes hatten erneut Rekordhochs markiert. Der Nasdaq-Composite rückte um 0,1 Prozent vor. Den 1.575 (Montag: 2.122) Kursgewinnern standen dabei 1.786 (1.245) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 115 (120) Titel.

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich auf

Besser als erwartete US-Konjunkturdaten stützten zusätzlich. So ist die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Oktober gestiegen, während Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Zudem wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert. Auch die Subinidzes für die aktuelle Lage und die Erwartungen legten zu.

Die Neubauverkäufe für September kletterten gegenüber dem Vormonat wesentlich deutlicher als prognostiziert.

Berichtssaison läuft auf Hochtouren - UPS mit Kurssprung

Am Montag nach Handelsschluss hatte bereits Facebook Quartalszahlen veröffentlicht. Der Social-Media-Riese hatte im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Marktprognose. Die Aktie verlor 3,9 Prozent.

General Electric (GE) hat im dritten Quartal wieder einen Gewinn erzielt, der höher als erwartet ausfiel. Der Umsatz blieb aber sowohl unter dem Vorjahreswert als auch den Erwartungen der Analysten, obwohl die Triebwerkssparte ein deutliches Wachstum aufwies. Für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen gewinnseitig etwas zuversichtlicher. Die Aktie gewann 2,0 Prozent.

Lockheed Martin hat sein Ergebnis im dritten Quartal wegen eines Sondereffekts fast gedrittelt, aber besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Auf der Umsatzseite verfehlte der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern allerdings die Konsensschätzung. Die Aktie rutschte um 11,8 Prozent ab.

Raytheon Technologies (-2,3%) hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und auf bereinigter Basis mehr verdient als erwartet. Die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn hob der Konzern an. Finanzvorstand Neil Mitchill wies darauf hin, dass Einschränkungen in der Lieferkette eher ein Thema für das vierte Quartal sein werden.

Der Mischkonzern 3M (-0,1%) hat im dritten Quartal trotz Störungen der globalen Lieferketten deutlich mehr verdient als im Vorjahr und die Erwartungen übertroffen. Zudem engte das Unternehmen die Prognosespannen für Umsatz und Gewinn je Aktie im Gesamtjahr ein.

Der Paketdienstleister UPS hat im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie machte einen Kurssprung um 6,9 Prozent. Alle Geschäftssegmente erzielten Ergebnisse über den Prognosen.

Der Pharmakonzern Eli Lilly (+1,4%) hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Die Gewinnerwartung für den Berichtszeitraum wurde allerdings knapp verfehlt.

Die milliardenschwere Übernahme des britischen Wett- und Glücksspielanbieters Entain durch den US-Konkurrenten Draftkings ist vom Tisch. Das US-Unternehmen teilte mit, dass es von einer Übernahme absieht. Die Draftkings-Aktie gewann 4,1 Prozent.

Ölpreise legen weiter zu - Dollar fester

Die Ölpreise stiegen erneut auf Siebenjahreshochs. "Die Rohölpreise steigen weiter und die Bitten an die Opec, die Produktion zu erhöhen, stossen weiterhin auf taube Ohren", sagte Edward Moya von Oanda. Die Marktteilnehmer warteten zudem auf die API-Daten zu den US-Öllagerbeständen, die am Abend (MESZ) veröffentlicht werden.

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index um 0,1 Prozent. Devisenstrategin Kathy Lien von BK Asset Management sieht die Kernangaben über die persönlichen Konsumausgaben in den USA am Freitag als bedeutender für die kurzfristige Richtung des Greenbacks an als die Wachstumsdaten zum dritten Quartal am Donnerstag. Der Kern-PCE-Index, den die US-Notenbank zur Messung der Inflation bevorzugt heranziehe, dürfte neue Hochs erklommen haben, so die Expertin. In der Folge dürften sowohl Inflationserwartungen als auch Dollar-Wechselkurse klettern.

Der Goldpreis gab die Gewinne der vergangenen beiden Handelstage wieder ab und rutschte unter die Marke von 1.800 Dollar. Am Vortag war das Edelmetall auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen. Teilnehmer verwiesen auf den etwas festeren Dollar und Gewinnmitnahmen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.756,88 +0,0% 15,73 +16,8%

S&P-500 4.574,79 +0,2% 8,31 +21,8%

Nasdaq-Comp. 15.235,72 +0,1% 9,01 +18,2%

Nasdaq-100 15.559,49 +0,3% 45,29 +20,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,45 1,3 0,44 33,3

5 Jahre 1,18 0,5 1,18 82,0

7 Jahre 1,46 -0,7 1,46 80,8

10 Jahre 1,61 -2,1 1,63 69,5

30 Jahre 2,04 -4,0 2,08 39,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:25 Uhr Mo, 17:53 % YTD

EUR/USD 1,1598 -0,1% 1,1654 1,1613 -5,0%

EUR/JPY 132,36 +0,2% 132,36 132,02 +5,0%

EUR/CHF 1,0666 -0,1% 1,0675 1,0672 -1,3%

EUR/GBP 0,8427 -0,1% 0,8463 0,8428 -5,7%

USD/JPY 114,12 +0,4% 113,57 113,68 +10,5%

GBP/USD 1,3764 -0,0% 1,3772 1,3779 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3784 -0,1% 6,3767 6,3821 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 61.939,26 -1,4% 61.934,51 63.503,76 +113,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,60 83,76 +1,0% 0,84 +77,4%

Brent/ICE 86,39 85,99 +0,5% 0,40 +70,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,47 1.807,79 -0,8% -14,32 -5,5%

Silber (Spot) 24,16 24,57 -1,7% -0,41 -8,5%

Platin (Spot) 1.032,29 1.061,99 -2,8% -29,70 -3,6%

Kupfer-Future 4,49 4,53 -0,8% -0,04 +27,5%

===

